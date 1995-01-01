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    Ракицкий: «Может, сборная России перенервничала в матче с Хорватией»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча десятого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

    • Хорваты выиграли со счетом 1:0.
    • Исход встречи решил автогол, забитый на 81-й минуте.
    • Россияне из-за поражения упустили 1-е место в группе и теперь сыграют в стыках.

    – Смотрели игры сборных?

    – Да. Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.

    – Как оцените шансы России в стыках?

    – Вы же «сеяные»? У вас полуфинал будет попроще.

    – Да, причем домашний.

    – А, еще и домашний! А у Украины первый матч выездной... Да не хочу я говорить об игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему.

    Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере.

    А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала...

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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