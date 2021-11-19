Ракицкий: «Может, сборная России перенервничала в матче с Хорватией»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча десятого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Хорваты выиграли со счетом 1:0.

Исход встречи решил автогол, забитый на 81-й минуте.

Россияне из-за поражения упустили 1-е место в группе и теперь сыграют в стыках.

– Смотрели игры сборных?

– Да. Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.

– Как оцените шансы России в стыках?

– Вы же «сеяные»? У вас полуфинал будет попроще.

– Да, причем домашний.

– А, еще и домашний! А у Украины первый матч выездной... Да не хочу я говорить об игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему.

Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере.

А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала...

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