Ракицкий: «Может, сборная России перенервничала в матче с Хорватией»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча десятого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.
- Хорваты выиграли со счетом 1:0.
- Исход встречи решил автогол, забитый на 81-й минуте.
- Россияне из-за поражения упустили 1-е место в группе и теперь сыграют в стыках.
– Смотрели игры сборных?
– Да. Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.
– Как оцените шансы России в стыках?
– Вы же «сеяные»? У вас полуфинал будет попроще.
– Да, причем домашний.
– А, еще и домашний! А у Украины первый матч выездной... Да не хочу я говорить об игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему.
Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере.
А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала...
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