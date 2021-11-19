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  • Ракицкий: «Может, сборная России перенервничала в матче с Хорватией»

Ракицкий: «Может, сборная России перенервничала в матче с Хорватией»

19 ноября 2021, 14:44
4

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча десятого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

  • Хорваты выиграли со счетом 1:0.
  • Исход встречи решил автогол, забитый на 81-й минуте.
  • Россияне из-за поражения упустили 1-е место в группе и теперь сыграют в стыках.

– Смотрели игры сборных?

– Да. Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.

– Как оцените шансы России в стыках?

– Вы же «сеяные»? У вас полуфинал будет попроще.

– Да, причем домашний.

– А, еще и домашний! А у Украины первый матч выездной... Да не хочу я говорить об игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему.

Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере.

А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала...

Ракицкий: «Спартак» для «Зенита» не конкурент»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (4)
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paracetamol
1637334743
Физрук тупой, вот почему!
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Garrincha58
1637527978
перенервничает девка после того .... мол заберемнела или нет
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Kollljan
1637557692
Не перенервничала, а перебздела.
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