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    Ракицкий: «Спартак» для «Зенита» не конкурент»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о конкуренции в чемпионате России.

    – Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул?

    – Вы видели таблицу? Там все конкуренты!

    – Все 15?

    – Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.

    – Летом вы считали «Спартак» конкурентом. Напоминали, что клуб в этом сезоне отпразднует 100-летний юбилей. Какое сейчас отношение к «Спартаку»?

    – Ой, пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент.

    – Вы после 7:1 это поняли? Это же самая запоминающаяся победа в вашей петербургской карьере?

    – Да, обыграть «Спартак» так крупно – это достойно, на всю жизнь запомнится.

    – После 3:1 над «Спартаком» год назад вы сказали: «Было видно, что они нас боятся».

    – А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии43
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      Рейтинг: +11405

      Cleaner 24 минуты назад

      Подтвержу слова Ракицкого - Спартак сейчас однозначно не ровня и не конкурент Зениту. Тут и обсуждать нечего...

      1
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      Рейтинг: +29555

      VVM1964 > Cleaner 22 минуты назад

      А про ЦСКА даже и речи нет )))

      0
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      Рейтинг: +11405

      Cleaner > VVM1964 21 минуту назад

      Конечно нет. ЦСКА ведь месяц назад обыграл Спартака и забыл про него до весны...)

      1
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      Рейтинг: +29555

      VVM1964 > Cleaner 9 минут назад

      Мы напомним !!! ))) Надеюсь Руя зимой сменит нормальный тренер ! Да и обыграли то по счету , но не по игре ! А вопрос к противостоянию Зенита с соперниками , а не к Спартаку .

      0
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      Рейтинг: +11405

      Cleaner > VVM1964 6 минут назад

      Если бы Вы вдруг здесь не вспомнили про ЦСКА, я бы Вам и напоминать не стал о том, что " ЦСКА месяц назад обыграл Спартака!"...)

      0
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      Рейтинг: +1155

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Сколько ребят померло а ты целуешь ромб зенита

      0
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      Рейтинг: +191

      SMITHI 1 час назад

      За газ продал свою родину... Аххах.

      1
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      Рейтинг: +255

      SpartakMoskwa 1 час назад

      В Укранине ты уже предатель родины!!Здесь хотя бы себя таким не зделай! Футболист та не плохой!!

      1
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      Рейтинг: +38241

      Project Бабангида 1 час назад

      только фраза - "крым наш" из уст Ракитского могла бы стать более резонансной

      3
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      Рейтинг: +106

      $c@R 1 час назад

      Мясокомбинат и ко уже начали кудахтать, что-то типа того: если Зенит обыграет нн то нн фарм клуб Зенита. Если Зенит проиграет нН, то нн фарм клуб Зенита?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      $c@R 1 час назад

      Мясокомбинат и ко уже начали кудахтать, что-то типа того: если Зенит обыграет не то не фарм клуб Зенита. Если Зенит проиграет не, то не фарм клуб Зенита?

      2
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      Рейтинг: +191

      SMITHI > $c@R 1 час назад

      Опущенный, не кудахтай... Аххах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      Блямба 1 час назад

      Ярик,красава!
      Хоть есть где повеселиться!))
      Какие красно-белые брызги! Даже Деррик ногу поменял на толчковую..)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17491

      derrik2000 2 часа назад

      "– Да, обыграть «Спартак» так крупно – это достойно, на всю жизнь запомнится."

      Вы Реал, Барселону, Баварию, МЮ, МС или, на худой конец, Аякс не так, а хотя бы просто обыграйте сейчас, а не никакущих фуфлогонов, которые по какому-то недоразумению пылят в спартаковской форме, тогда и будет, о чём поговорить.

      2
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      Рейтинг: +5250

      GoldPlayFIFARus9 > derrik2000 1 час назад

      Зенит 4-0 Бавария
      Зенит 2-1 МЮ
      Милан 0-1 Зенит
      Боруссия 1-2 Зенит
      Байер 0-4 Зенит
      Валенсия 2-3 Зенит(ответка 0-2 так же за нами)
      Лион 0-2 Зенит (ответка так же за нами 1-3, потом их ещё 2-0 дрюкнули)
      Зенит 2-0 Марсель
      Порту и Бенифку регулярно обыгрываем, с Юве играли в ничью и т.п... Победы есть. Зенит не ТОП клуб Европы, как и любой другой российский, однако на евро-арене именно Зенит из года в год приносить больше всех очков в копилку России

      1
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      Рейтинг: +191

      SMITHI > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Почему последние 3 года последнее место в группе?))) ахххаахххаахххааахххааххх.

      3
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      Рейтинг: +1155

      Frankfurt Am Main > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      А где последние годы, почему не нарисовал ничего??

      1
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      Рейтинг: +17491

      derrik2000 > GoldPlayFIFARus9 43 минуты назад

      Я же пишу, что "... хотя бы просто обыграйте СЕЙЧАС, а не никакущих фуфлогонов,...", а ты мне "славные страницы истории побед" приводишь в пример.
      НАСТОЯЩИЙ СПАРТАК намного больше примеров мог бы привести.
      Но, к сожалению, НЕТ его СЕЙЧАС, НАСТОЯЩЕГО СПАРТАКА...
      Нет... (((
      И когда будет - никто не знает.

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      Рейтинг: +10

      fgfddf78 2 часа назад

      Если еще не знаешь на что сегодня ставить, могу посоветовать добротный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru
      Да прогнозы платные, но поверь оно того стоит... Если что, я сними работаю с 2015 года так что можешь не боятся, все 10 раз проверенно не обман!

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