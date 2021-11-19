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Ракицкий: «Спартак» для «Зенита» не конкурент»

19 ноября 2021, 13:25
48

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о конкуренции в чемпионате России.

– Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул?

– Вы видели таблицу? Там все конкуренты!

– Все 15?

– Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.

– Летом вы считали «Спартак» конкурентом. Напоминали, что клуб в этом сезоне отпразднует 100-летний юбилей. Какое сейчас отношение к «Спартаку»?

– Ой, пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент.

– Вы после 7:1 это поняли? Это же самая запоминающаяся победа в вашей петербургской карьере?

– Да, обыграть «Спартак» так крупно – это достойно, на всю жизнь запомнится.

– После 3:1 над «Спартаком» год назад вы сказали: «Было видно, что они нас боятся».

– А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ракицкий Ярослав
Комментарии (48)
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VVM1964
1637318051
Ну как же без Спартака то ? Даже ТАКОГО Спартака вы боитесь и дрищите от одного названия !!! ))) Ни слова о реальных конкурентах , вам обескровленный Спартак покоя не дает !!! Ну ничего - ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА !!!
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NewLife
1637318451
синит-экспресс еще долго будет распространять этот киздеж под разными соусами. Ведь проплаченных троллей надо кормить говном постоянно, а то люди вспомнят, кто конкурент гей-клубу в Европе. Ракитский, ты забыл, как неконкурент должен был вам закатить, если бы ваши купленные судейки назначили пендаль за твою остановку мяча рукой в штрафной ?
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Блямба
1637318535
" На драку собакам"..
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alp
1637318550
все правильно сказал.. возражений нет даже у внизунасравших... лично я списываю это на бессильную злобу и зависть и смотрю на эти визги со снисхождением ))
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Боцман59rus
1637321315
_ Спартак пока сам с собой конкурирует, лысый бандера вообще отдуплиться в ситуации не в силах и по причине ограниченного сознания, видимо придает большое значение цифрам 7-1. Хохлушке невдомек, что Спартак проиграл в том матче не Синиту, а самому себе и если это самое яркое событие, в его унылой, по футбольным меркам, жизни, , очень рад за него, за человека променявшего сборную, на газпромовский подсос>)))
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Блямба
1637323362
Ярик,красава! Хоть есть где повеселиться!)) Какие красно-белые брызги! Даже Деррик ногу поменял на толчковую..)
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Project Бабангида
1637324173
только фраза - "крым наш" из уст Ракитского могла бы стать более резонансной
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paracetamol
1637330990
Докатился спартачок со своими тренеришками и федунишками. Зарема рулит!
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paracetamol
1637331364
Спердяк и НН не конкурент.
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Hektor 84
1637334058
Члинит в Европе ни кому не конкурент! Только Мальме)))
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