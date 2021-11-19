Ракицкий: «Спартак» для «Зенита» не конкурент»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о конкуренции в чемпионате России.

– Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул?

– Вы видели таблицу? Там все конкуренты!

– Все 15?

– Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.

– Летом вы считали «Спартак» конкурентом. Напоминали, что клуб в этом сезоне отпразднует 100-летний юбилей. Какое сейчас отношение к «Спартаку»?

– Ой, пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент.

– Вы после 7:1 это поняли? Это же самая запоминающаяся победа в вашей петербургской карьере?

– Да, обыграть «Спартак» так крупно – это достойно, на всю жизнь запомнится.

– После 3:1 над «Спартаком» год назад вы сказали: «Было видно, что они нас боятся».

– А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать.