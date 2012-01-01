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    Ракицкий: «Я бы хотел, чтобы российские команды встречались с украинскими, как раньше»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий выразил сожаление в связи с тем, что УЕФА разводит команды из России и Украины в турнирах под своей эгидой.

    – Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться [в стыковых матчах отбора ЧМ-2022]. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

    – Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • До этого он всю карьеру провел в «Шахтере».
    • Отношения между Россией и Украиной испортились в 2014 году из-за событий в Крыму и на Донбассе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7569

      FanatSerj 34 минуты назад

      Вот есть же нормальные и адекватные люди и в Украине их точно большинство.
      Уж в России точно безопасность смогут всех обеспечить.
      А то идиоты всякие лепят из двух народов каких то чужеродных инопланетян, которые нигде не должны пересекаться и встречаться.

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