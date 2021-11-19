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  • Ракицкий: «Я бы хотел, чтобы российские команды встречались с украинскими, как раньше»

Ракицкий: «Я бы хотел, чтобы российские команды встречались с украинскими, как раньше»

19 ноября 2021, 16:17
8

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий выразил сожаление в связи с тем, что УЕФА разводит команды из России и Украины в турнирах под своей эгидой.

– Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться [в стыковых матчах отбора ЧМ-2022]. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

– Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

  • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • До этого он всю карьеру провел в «Шахтере».
  • Отношения между Россией и Украиной испортились в 2014 году из-за событий в Крыму и на Донбассе.

Ракицкий: «Спартак» для «Зенита» не конкурент»

Ракицкий: «Может, сборная России перенервничала в матче с Хорватией»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (8)
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FanatSerj
1637328406
Вот есть же нормальные и адекватные люди и в Украине их точно большинство. Уж в России точно безопасность смогут всех обеспечить. А то идиоты всякие лепят из двух народов каких то чужеродных инопланетян, которые нигде не должны пересекаться и встречаться.
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paracetamol
1637330859
Скоро с Донецком и Луганском будем играть!
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Давид59
1637331443
УЕФА разводит наши команды не просто так. Но вопросы - не к УЕФА, а известно к кому. Моя позиция - лучше бы играли на нейтральном поле, чем все эти разводы.
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Вомбат
1637338190
Да, Ярослав. Все адекватные люди хотели бы этого. Но увы, это невозможно ни сейчас ни в ближайшем будущем.
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Project Бабангида
1637341317
у гурманов европейцев настолько извращённый вкус, что селёдка с молоком у них сочетается а сало с водкой нет
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