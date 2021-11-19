Ракицкий: «Я бы хотел, чтобы российские команды встречались с украинскими, как раньше»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий выразил сожаление в связи с тем, что УЕФА разводит команды из России и Украины в турнирах под своей эгидой.

– Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться [в стыковых матчах отбора ЧМ-2022]. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

– Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

До этого он всю карьеру провел в «Шахтере».

Отношения между Россией и Украиной испортились в 2014 году из-за событий в Крыму и на Донбассе.

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