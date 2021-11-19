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  • Кержаков – о разгроме от «Зенита»: «Лучше играть, как мы сегодня, чем отбиваться и пропустить на последней минуте»

Кержаков – о разгроме от «Зенита»: «Лучше играть, как мы сегодня, чем отбиваться и пропустить на последней минуте»

19 ноября 2021, 22:01
12

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5). В четырех голах зенитовцев поучаствовал Артем Дзюба.

– Чаще всего против «Зенита» команды играют с низким оборонительным блоком. Вы действовали смелее.

– Для меня, как и для ребят, самое главное то, что нам хочется играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, сейчас мы выступаем в элите российского футбола. Можно сесть в низкий блок, надеяться на контратаку. Мы пробовали разные схемы. Мне показалось, что сегодня, при хорошей психологической подготовке, нам удавалось неплохо выходить в атаку. Были ошибки, но до удаления мы смотрелись неплохо.

После «Зенит» расслабился. Но лучше играть так, чем весь матч отбиваться и пропустить на последней минуте, как у нас вышло против «Локомотива». Мы сделаем выводы, разберем ошибки. Кто может разобрать – разберут, и больше не будут их допускать. Подобные ошибки оказывают серьезное влияние в матче с соперником такого уровня.

  • У «Нижнего Новгорода» 5 поражений в последних 6 матчах.
  • Команда идет в зоне переходных матчей.
  • «Зенит» – чемпион 1-го круга.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (12)
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BarStep
1637348786
Тонко подъ * бал Валеру.. Зачёт..
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JTherry
1637351306
"Нужно наслаждаться моментом, сейчас мы выступаем в элите российского футбола..." ...плохо играла твоя команда, и играть осталось совсем немного в "элите", летом - обратно в ФНЛ поедешь "наслаждаться моментом"...
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Валерий1965
1637354295
Спорно) но имеет право на мнение!)
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Garrincha58
1637356700
он верен себе ББББ
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Давид59
1637360680
Вообще-то говоря "весь матч защищаться и пропустить на последней минуте" он имел ввиду сборную.
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Борисыч1
1637389148
Пора гнать Сашку-БББездаря.
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ItalianFootball
1637395690
Колкости в сторону сборников, не гоже, товарищ Сашка.
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Из Твери Леха
1637399075
А вы думаете Валера хотел играть тухлым автобусом на 0-0 c первых минут? Уверен - нет! Просто уровень такой, что только так бестолково они и могли и Карпин тут бессилен был.
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житель СПб
1637430691
Молодец, Александр! Удачи тебе и твоим командам!
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