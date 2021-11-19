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    Кержаков – о разгроме от «Зенита»: «Лучше играть, как мы сегодня, чем отбиваться и пропустить на последней минуте»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5). В четырех голах зенитовцев поучаствовал Артем Дзюба.

    – Чаще всего против «Зенита» команды играют с низким оборонительным блоком. Вы действовали смелее.

    – Для меня, как и для ребят, самое главное то, что нам хочется играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, сейчас мы выступаем в элите российского футбола. Можно сесть в низкий блок, надеяться на контратаку. Мы пробовали разные схемы. Мне показалось, что сегодня, при хорошей психологической подготовке, нам удавалось неплохо выходить в атаку. Были ошибки, но до удаления мы смотрелись неплохо.

    После «Зенит» расслабился. Но лучше играть так, чем весь матч отбиваться и пропустить на последней минуте, как у нас вышло против «Локомотива». Мы сделаем выводы, разберем ошибки. Кто может разобрать – разберут, и больше не будут их допускать. Подобные ошибки оказывают серьезное влияние в матче с соперником такого уровня.

    • У «Нижнего Новгорода» 5 поражений в последних 6 матчах.
    • Команда идет в зоне переходных матчей.
    • «Зенит» – чемпион 1-го круга.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    19.11.2021 22:01
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1966

      Валерий1965 25 минут назад

      Спорно) но имеет право на мнение!)

      0
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      Рейтинг: +18405

      JTherry 1 час назад

      "Нужно наслаждаться моментом, сейчас мы выступаем в элите российского футбола..."
      ...плохо играла твоя команда, и играть осталось совсем немного в "элите", летом - обратно в ФНЛ поедешь "наслаждаться моментом"...

      0
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      Рейтинг: +8432

      Alekxei Z. 1 час назад

      Александр , о чём вы ?
      Если бы Ерохин хоть половину своих моментов забил , стало бы 10.
      Вас гнать надо , в ПФЛ на стажировку.

      0
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      Рейтинг: +5903

      BarStep 1 час назад

      Тонко подъ * бал Валеру..
      Зачёт..

      5
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      Рейтинг: +9633

      Fusballer > BarStep 54 минуты назад

      А точнее жирно.

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