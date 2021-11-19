Кержаков – о разгроме от «Зенита»: «Лучше играть, как мы сегодня, чем отбиваться и пропустить на последней минуте»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5). В четырех голах зенитовцев поучаствовал Артем Дзюба.

– Чаще всего против «Зенита» команды играют с низким оборонительным блоком. Вы действовали смелее.

– Для меня, как и для ребят, самое главное то, что нам хочется играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, сейчас мы выступаем в элите российского футбола. Можно сесть в низкий блок, надеяться на контратаку. Мы пробовали разные схемы. Мне показалось, что сегодня, при хорошей психологической подготовке, нам удавалось неплохо выходить в атаку. Были ошибки, но до удаления мы смотрелись неплохо.

После «Зенит» расслабился. Но лучше играть так, чем весь матч отбиваться и пропустить на последней минуте, как у нас вышло против «Локомотива». Мы сделаем выводы, разберем ошибки. Кто может разобрать – разберут, и больше не будут их допускать. Подобные ошибки оказывают серьезное влияние в матче с соперником такого уровня.