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    Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура в связи с участием сборной России в стыковых матчах

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что 22-й тур чемпионата могут перенести из-за сборной России.

    «Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября», – сказал Хачатурянц.

    • Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022 состоится 26 ноября.
    • Сами игры пройдут 24-25 и 28-29 марта.
    • 22-й тур РПЛ запланирован на 19-20 марта.

    «Рубин», «Урал» и «Нижний Новгород» готовы пойти на перенос туров РПЛ ради матчей сборной

    Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9534

      Fusballer 16 минут назад

      Надо 26 рассматривать. Если попадутся португалы или итальянцы, то смысла переносить не будет. Да и практически любая другая сборная.

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      Рейтинг: +840

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 39 минут назад

      Пусть в декабре играют.

      0
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