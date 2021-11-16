Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура в связи с участием сборной России в стыковых матчах

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что 22-й тур чемпионата могут перенести из-за сборной России.

«Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября», – сказал Хачатурянц.

Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022 состоится 26 ноября.

Сами игры пройдут 24-25 и 28-29 марта.

22-й тур РПЛ запланирован на 19-20 марта.

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