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  • Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура в связи с участием сборной России в стыковых матчах

Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура в связи с участием сборной России в стыковых матчах

16 ноября 2021, 15:58
11

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что 22-й тур чемпионата могут перенести из-за сборной России.

«Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября», – сказал Хачатурянц.

  • Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022 состоится 26 ноября.
  • Сами игры пройдут 24-25 и 28-29 марта.
  • 22-й тур РПЛ запланирован на 19-20 марта.

«Рубин», «Урал» и «Нижний Новгород» готовы пойти на перенос туров РПЛ ради матчей сборной

Карпин – о переносе матчей РПЛ ради подготовки сборной: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием»

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Хачатурянц Ашот
Комментарии (11)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1637068542
Пусть в декабре играют.
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Fusballer
1637069941
Надо 26 рассматривать. Если попадутся португалы или итальянцы, то смысла переносить не будет. Да и практически любая другая сборная.
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Axe111
1637072268
Смысл переноса? Результат же ясен,ну если не надеяться на какое-то ЧУДО
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Frankfurt Am Main
1637072841
Вот Кудряш из-за тебя народ начинает суетиться
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vladimir-7
1637075915
От кого поступило предложение о переносе и зачем так рано?
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Dominator777
1637076760
В переносе смысла нет: хоть переноси, хоть нет - дальше первого тура наша сбродная не пройдет.
Ответить
Garrincha58
1637076989
да пофиг в России нет футбола
Ответить
SpartakMoskwa
1637081625
Все правильно!!Если первый стык пройдем потом ещё перенесите тур!!Для сборной делайте все что можете Ашот верим в тебя ты сможешь
Ответить
polt
1637089998
Как мертвому припарка.
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