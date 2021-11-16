«Барселона» готова заплатить 40 миллионов за Адейеми

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может продолжить карьеру в Германии или Испании.
Купить 19-летнего футболиста хотят «Барселона» и дортмундская «Боруссия».
Каталонцы готовы заплатить за форварда 40 миллионов евро, немецкий клуб пока предлагает 35 миллионов, включая бонусы.
- Адейеми в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- Рыночная стоимость немца – 20 миллионов евро.
Источник: Sport1
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