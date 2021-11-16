«Барселона» готова заплатить 40 миллионов за Адейеми

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может продолжить карьеру в Германии или Испании.

Купить 19-летнего футболиста хотят «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Каталонцы готовы заплатить за форварда 40 миллионов евро, немецкий клуб пока предлагает 35 миллионов, включая бонусы.