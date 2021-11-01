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    «Барселона» готова заплатить 40 миллионов за Адейеми

    Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может продолжить карьеру в Германии или Испании.

    Купить 19-летнего футболиста хотят «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

    Каталонцы готовы заплатить за форварда 40 миллионов евро, немецкий клуб пока предлагает 35 миллионов, включая бонусы.

    • Адейеми в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
    • Рыночная стоимость немца – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 600 тысяч подписчиков.

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