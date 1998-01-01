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    Модрич: «Будем играть агрессивно против сборной России»

    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался в преддверии матча десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    «Я играл несколько раз с Россией. Все эти матчи завершались ничьими. Мы знаем, что завтра нам нужна победа. Только так мы можем выйти на чемпионат мира.

    Увидим, как завтра сыграет Россия. Будем играть агрессивно. Допускаем, что будет массированная оборона от соперника.

    Знаю почти всех игроков сборной России. Много хороших, молодых, талантливых футболистов. Но не хочу никого выделять.

    Любим играть в Сплите, поддержка здесь нам помогает. Уверен, это сыграет нам на пользу», – сказал Модрич.

    • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
    • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
    • Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +481

      Форвард 79 8 минут назад

      Я играл несколько раз с Россией. Все эти матчи завершались ничьими.
      Пусть ни чего не мееяется, хотя бы в завтрашнем матче
      ГЛАВНОЕ ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ

      0
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    • ...
      Рейтинг: -131

      СуперПАВ9 11 минут назад

      Как вы задолбали пенсионеры

      0
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      Рейтинг: +11086

      Cleaner 29 минут назад

      Модрич, ВЕРЮ. Что будете стараться играть агрессивно. А как это у вас получится, мы это в игре увидим...

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