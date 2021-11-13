Модрич: «Будем играть агрессивно против сборной России»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался в преддверии матча десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Я играл несколько раз с Россией. Все эти матчи завершались ничьими. Мы знаем, что завтра нам нужна победа. Только так мы можем выйти на чемпионат мира.

Увидим, как завтра сыграет Россия. Будем играть агрессивно. Допускаем, что будет массированная оборона от соперника.

Знаю почти всех игроков сборной России. Много хороших, молодых, талантливых футболистов. Но не хочу никого выделять.

Любим играть в Сплите, поддержка здесь нам помогает. Уверен, это сыграет нам на пользу», – сказал Модрич.