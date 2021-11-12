Казанский будет работать на «Первом канале». Он прокомментирует матч Хорватия – Россия

Комментатор Денис Казанский будет работать на «Первом канале». В сентябре он ушел с «Матч ТВ».

В воскресенье, 14 ноября, Казанский прокомментирует матч отбора ЧМ-2022 Хорватия – Россия.

«Олимпиада, «Молодежка», Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Тем более, когда зовeт спортивная редакция главного канала страны.

Спортивная редакция – место легендарных личностей, судеб и голосов. В моей профессии их имена и работы уже давно стали культурным наследием эпох, в которых они звучали.

Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы… Вы можете представить мои эмоции?

Это коктейль из невероятной ответственности, вдохновения и переживаний. Матчи главных команд страны в двух самых популярных видах спорта – что может быть волнительней и престижней в моей профессии?

Пора к микрофону. Я очень скучал по Вам. Будет интересно», – написал Казанский в инстаграме.