Казанский будет работать на «Первом канале». Он прокомментирует матч Хорватия – Россия

Лично мне Казанский и как человек и как комментатор приятен! Да и не просто он с матча убого свалил.
Комментатор Денис Казанский будет работать на «Первом канале». В сентябре он ушел с «Матч ТВ».
В воскресенье, 14 ноября, Казанский прокомментирует матч отбора ЧМ-2022 Хорватия – Россия.
«Олимпиада, «Молодежка», Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Тем более, когда зовeт спортивная редакция главного канала страны.
Спортивная редакция – место легендарных личностей, судеб и голосов. В моей профессии их имена и работы уже давно стали культурным наследием эпох, в которых они звучали.
Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы… Вы можете представить мои эмоции?
Это коктейль из невероятной ответственности, вдохновения и переживаний. Матчи главных команд страны в двух самых популярных видах спорта – что может быть волнительней и престижней в моей профессии?
Пора к микрофону. Я очень скучал по Вам. Будет интересно», – написал Казанский в инстаграме.
- Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.
- Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.