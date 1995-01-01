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    Казанский будет работать на «Первом канале». Он прокомментирует матч Хорватия – Россия

    Комментатор Денис Казанский будет работать на «Первом канале». В сентябре он ушел с «Матч ТВ».

    В воскресенье, 14 ноября, Казанский прокомментирует матч отбора ЧМ-2022 ХорватияРоссия.

    «Олимпиада, «Молодежка», Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Тем более, когда зовeт спортивная редакция главного канала страны.

    Спортивная редакция – место легендарных личностей, судеб и голосов. В моей профессии их имена и работы уже давно стали культурным наследием эпох, в которых они звучали.

    Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы… Вы можете представить мои эмоции?

    Это коктейль из невероятной ответственности, вдохновения и переживаний. Матчи главных команд страны в двух самых популярных видах спорта – что может быть волнительней и престижней в моей профессии?

    Пора к микрофону. Я очень скучал по Вам. Будет интересно», – написал Казанский в инстаграме.

    • Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.
    • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Казанского

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      Всеволош 18 минут назад

      Лично мне Казанский и как человек и как комментатор приятен! Да и не просто он с матча убого свалил.

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      Рейтинг: +4080

      mopecekca > Всеволош 10 минут назад

      с матча свалил..на первый пришел

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