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    Отбор ЧМ-2022. Хорватия забила семь голов Мальте, Словакия и Словения сыграли вничью

    В группе H отбора ЧМ-2022 завершились еще два матча.

    Хорватия на выезде разгромила Мальту со счетом 7:1 и сократила отставание от лидирующей России до двух очков.

    Словакия и Словения победителя в очной игре не выявили – ничья 2:2.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H. 9-й тур

    Мальта – Хорватия – 1:7 (1:4)

    Голы: 0:1 – Перишич, 6; 0:2 – Чалета-Цар, 22; 1:2 – Брозович, 31 (в свои ворота); 1:3 – Пашалич, 39; 1:4 – Модрич, 45+1; 1:5 – Майер, 47; 1:6 – Крамарич, 53; 1:7 – Майер, 64.

    Словакия – Словения – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зайц, 18; 1:1 – Дуда, 58 (с пенальти); 1:2 – Мевля, 62; 2:2 – Стрелец, 74.

    Удаление: нет – Блажич, 57.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25977

      Боцман59rus 33 минуты назад

      _ будем надеятся, что Россияне и Хорваты отстрелялись сегодня на два матча вперед и в отборочном цикле, больше забивать не будут>)))

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      Рейтинг: +2111

      Радио1000шумеров 1 час назад

      А вообще Хорватия 8 забила, на 2 больше чем Россия)

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