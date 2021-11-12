Отбор ЧМ-2022. Хорватия забила семь голов Мальте, Словакия и Словения сыграли вничью

В группе H отбора ЧМ-2022 завершились еще два матча.

Хорватия на выезде разгромила Мальту со счетом 7:1 и сократила отставание от лидирующей России до двух очков.

Словакия и Словения победителя в очной игре не выявили – ничья 2:2.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H. 9-й тур

Мальта – Хорватия – 1:7 (1:4)

Голы: 0:1 – Перишич, 6; 0:2 – Чалета-Цар, 22; 1:2 – Брозович, 31 (в свои ворота); 1:3 – Пашалич, 39; 1:4 – Модрич, 45+1; 1:5 – Майер, 47; 1:6 – Крамарич, 53; 1:7 – Майер, 64.

Словакия – Словения – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Зайц, 18; 1:1 – Дуда, 58 (с пенальти); 1:2 – Мевля, 62; 2:2 – Стрелец, 74.

Удаление: нет – Блажич, 57.

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