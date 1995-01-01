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    Головин: «Капитанская повязка – это приятно, есть дополнительная ответственность»

    Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями после матча девятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.

    • Россияне разгромили соперника со счетом 6:0.
    • Хавбек «Монако» провел на поле 56 минут и сделал ассист.
    • Головин впервые в карьере был капитаном сборной.

    «Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка.

    Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен.

    Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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