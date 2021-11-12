Головин: «Капитанская повязка – это приятно, есть дополнительная ответственность»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями после матча девятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.

Россияне разгромили соперника со счетом 6:0.

Хавбек «Монако» провел на поле 56 минут и сделал ассист.

Головин впервые в карьере был капитаном сборной.

«Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка.

Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен.

Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами», – сказал Головин.