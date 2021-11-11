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  • ⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия забила шесть голов Кипру и укрепила лидерство в группе

⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия забила шесть голов Кипру и укрепила лидерство в группе

11 ноября 2021, 21:50
157

В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная России дома разгромила Кипр со счетом 6:0.

Хозяева поля до перерыва отличились только раз, зато во втором тайме забили в ворота соперника пять мячей.

Дубль оформил Александр Ерохин, по одному голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Россияне остались на первом месте в группе, увеличив преимущество над Хорватией до пяти очков, но у тех есть матч в запасе.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 9-й тур

Россия – Кипр – 6:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ерохин, 4; 2:0 – Смолов, 55; 3:0 – Мостовой, 56; 4:0 – Сутормин, 62; 5:0 – Заболотный, 81; 6:0 – Ерохин, 87.

Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев (Чистяков, 68), Сутормин, Фомин (Глебов, 68), Ерохин, Головин (Зобнин, 57), Мостовой (Ионов, 72), Смолов (Заболотный, 57), Миранчук.

Кипр: Деметриу, Лайфис, Псалтис (Деметриу, 46), Мамас, Иоанну, Кастанос (Антониадес, 83), Каро, Артиматас, Сотириу (Какулис, 74), Ционис (Мамас, 67), Папулис (Шполярич, 83).

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кипр
Комментарии (157)
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Черкизовский Кот
1636656690
С победой, Друзья! В Хорватию едем в хорошем настроении. 6 из 6 забили игроки, не игравшие на Евро. Как тебе такое, усатый Стас?
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житель СПб
1636656807
Порадуемся все вместе за Россию! По моим ощущениям - главный именинник именно Карпин, который заставил эту условную молодежь играть во 2 тайме, расшевелил их! А второе - он все таки постепенно формирует совершенно новую команду, общие черты которой стали проглядываться. Будем надеяться на следующий матч...
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Красногорск_Фан
1636656947
С турнирной точки зрения результат хороший. Хорватия дома у Кипра выиграла 1-0, кстати. Так то мы в 6 раз сильнее Хорватии. Лол. Первые 55 минут был антифутбол, затем Кипру надоело играть. И понеслась. Кто только не забил. Осталось поехать в Хорватию , спокойно кинуть треху и отлить Валеру из бронзы.
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portero
1636657107
Праздник! Ура!!! С победой и кучей голов!!!
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CSKA57
1636657156
Россия с победой! Настраиваемся на игру с Хорватией!
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JTherry
1636657331
Россия, с победой..!!! впереди Сплит...
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makdim2906
1636657583
Что вы ноете постоянно? Играют хорошо. И сегодня, и со словаками, и со словенцами. Дальше будет только лучше. 16 очков из 18 Карпин взял - и все ноют, все мало... Ну не Италия мы, а в остальном - всяко веселее, чем с Черчесовым... Поздравляю адекватных болельщиков России с победой!
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zigbert
1636657772
С крупной победой Россия! Киприоты надломились после второго гола. А по первому тайму трудно было ожидать такого счета. В конце первого тайма немного повезло, киприоты могли сравнять счет.
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alex1951
1636658060
Обращаюсь к прогрессивной части адекватных болел...... Как бы там ,огрызки,не поносили моего земелю,но с ним ,как ни крути, стало радостней смотреть футбол .....да ,могут сказать ,,да что Кипр ,да что там Мальта...,, больные люди .....вот вам пример : Грузиния - Шведия 2-0 Устроили у себя Полтаву! Даже Ибрагим -оглы не помог...........Валера! Остался Один ,но важный шаг .....Отыграйся за 2018 год)))
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Plyash
1636658689
Диаметрально разные таймы,первый - никакой,второй раскочегарились маленько. Видимо,Георгиевич вставил дыню в перерыве,прочехались,слава богу. Самый главный урок - с Хорватами так нельзя,не прокатит.С первой до последней минуты полная концентрация,полная отдача и подстраховка.Удачи всем нам.
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