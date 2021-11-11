⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия забила шесть голов Кипру и укрепила лидерство в группе

В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная России дома разгромила Кипр со счетом 6:0.

Хозяева поля до перерыва отличились только раз, зато во втором тайме забили в ворота соперника пять мячей.

Дубль оформил Александр Ерохин, по одному голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Россияне остались на первом месте в группе, увеличив преимущество над Хорватией до пяти очков, но у тех есть матч в запасе.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 9-й тур

Россия – Кипр – 6:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ерохин, 4; 2:0 – Смолов, 55; 3:0 – Мостовой, 56; 4:0 – Сутормин, 62; 5:0 – Заболотный, 81; 6:0 – Ерохин, 87.

Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев (Чистяков, 68), Сутормин, Фомин (Глебов, 68), Ерохин, Головин (Зобнин, 57), Мостовой (Ионов, 72), Смолов (Заболотный, 57), Миранчук.

Кипр: Деметриу, Лайфис, Псалтис (Деметриу, 46), Мамас, Иоанну, Кастанос (Антониадес, 83), Каро, Артиматас, Сотириу (Какулис, 74), Ционис (Мамас, 67), Папулис (Шполярич, 83).

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