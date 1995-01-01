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    ⚡ Отбор ЧМ-2022. Россия забила шесть голов Кипру и укрепила лидерство в группе

    В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная России дома разгромила Кипр со счетом 6:0.

    Хозяева поля до перерыва отличились только раз, зато во втором тайме забили в ворота соперника пять мячей.

    Дубль оформил Александр Ерохин, по одному голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

    Россияне остались на первом месте в группе, увеличив преимущество над Хорватией до пяти очков, но у тех есть матч в запасе.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 9-й тур

    Россия – Кипр – 6:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ерохин, 4; 2:0 – Смолов, 55; 3:0 – Мостовой, 56; 4:0 – Сутормин, 62; 5:0 – Заболотный, 81; 6:0 – Ерохин, 87.

    Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев (Чистяков, 68), Сутормин, Фомин (Глебов, 68), Ерохин, Головин (Зобнин, 57), Мостовой (Ионов, 72), Смолов (Заболотный, 57), Миранчук.

    Кипр: Деметриу, Лайфис, Псалтис (Деметриу, 46), Мамас, Иоанну, Кастанос (Антониадес, 83), Каро, Артиматас, Сотириу (Какулис, 74), Ционис (Мамас, 67), Папулис (Шполярич, 83).

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:50
    Комментарии126
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      Рейтинг: +21648

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Поздравляю всех с победой! Но за первый тайм надо ввалить пи***лей!

      1
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      Рейтинг: +9503

      ivany4 10 минут назад

      В кои века посмотрел футбол с удовольствием.
      И дело не в счете, или в том, что игры как таковой у нас не было, а в том, что Стогниенко, в отличие от срач тв, не мешал смотреть футбол.
      Говорят - везет тому, кто везет. Видимо Валера делает столь много "невидимой" работы, что за это ему воздается сторицей. А если учесть уровень "подготовленности" этих футболистом, то Валеру можно назначать "технологом" на конфетную фабрику.))
      Все это хорошо, но главная игра впереди. И возможно не одна.

      2
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      Рейтинг: +14244

      paracetamol 26 минут назад

      С хорватами наполовину бы так.

      0
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      Рейтинг: +117

      Gasanov Хачик 29 минут назад

      Разорвали ачелла кипру!

      0
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      Рейтинг: +4758

      SPACE TRUCKIN 33 минуты назад

      чуда не будет: Мальта - Хорватия 0 : 2 ...идет 1 тайм...будем уповать на сборную России - верю в фарт и Карпина...

      0
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      Рейтинг: +37

      ВАСЯ КАСКИН 43 минуты назад

      с у к а матч тв три дня бой с тенью показывал,причем по 3 фильма каждый день! канал просто дноооооо

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      Рейтинг: +787

      Lilipyt > ВАСЯ КАСКИН 9 минут назад

      И что? Хочешь посмотреть футбол или хоккей или баскетбол. Для этого есть платные тематические каналы. Где не будет так надоедливых фильмов. МАТЧ ТВ для этого и существует, чтобы показывать самый интересный матч (но не всегда) и то для просмотров и для притоку рекламодателей.

      0
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      Рейтинг: +7536

      FanatSerj 49 минут назад

      Пока всё стабильно у Карпина, игра ужасная (особенно первый тайм) но результат более чем шикарен, красавчики, молодцы, галочку поставим, теперь самое главное это матч в воскресенье, по нему то уже и можно будет хоть какие то первые выводы сделать. Так как Хорватам уже не до разгильдяйства, да и тем более они дома играют. Эта единственная команда в группе уровня ЧМ или ЧЕ, хорошая проверка сил.

      2
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      Рейтинг: +10231

      Вомбат 1 час назад

      Киприоты сдались после второго гола, и со стороны наших было опрометчиво так бегать, чтобы забить еще 4. Всего двое полных суток между играми, да еще и перелет.
      Но даже если наши игроки, сохранили силы, остается проблема несыгранности. Если с Хорватией они так же начнут игру, как начали сегодня и как играли, пока не сыгрались, то во втором тайме поздно будет дергаться. Хорваты наколотят по полной.

      3
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      Рейтинг: +14904

      Garrincha58 1 час назад

      лучше 2-0 чем эти 6 но чтоб игра была солидная а то хрен поймёшь чего от них ждать это в стиле нынешнего Спартака

      4
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      Рейтинг: +11045

      Cleaner 1 час назад

      Заболотный у Березуцкого всю форму растерял. С третьего раза забил. Что неплохо...
      Терехов молодец. В сегодняшнем матче лучший.
      Сафонов молодец. Был надежен в опасных ситуациях.
      Ерохин моменты губил один за одним. Но два забил. Реабилитирован!
      Смолов потерял чуйку. В обороне отрабатывал, что хорошо.
      Головин. Ничем особо не отметился. Суетился на поле, но это его стиль игры. Непредсказуем для своих и чужих.
      Миранчук. Растренирован, отвык играть, для него выход на поле является стрессовой ситуацией. Имхо, он слабое звено сейчас в команде.

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