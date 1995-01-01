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    Фернандес: «По составу Хорватия сильнее, но это не значит, что Россия не сможет добиться нужного результата»

    Бывший защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от матчей отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

    – Впереди Кипр и Хорватия. В двух матчах нужно набрать минимум четыре очка, это позволит России напрямую отобраться на чемпионат мира? Как оценишь шансы?

    – Для начала скажу, что игра с Кипром точно не будет легкой. Надо настраиваться на трудный поединок с Кипром, а потом уже придет время думать о встрече в Хорватии, которая будет еще сложнее.

    Очень важно, как проявит себя сборная в целом. Именно слаженная командная игра может принести нам нужный результат. Нужно быть сплоченными и сконцентрированными, с первой до последней минуты. И еще раз скажу, матчи будут очень сложными, как и все предыдущие в этом цикле.

    – В сентябре вы уже играли против Хорватии. Что скажете о сопернике, на кого надо обратить особое внимание?

    – Да, было очень сложно. Нужно быть скромными и признать, что по составу они сильнее. Хорватские игроки выступают в более сильных лигах и представляют более сильные клубы.

    Впрочем, это вовсе не говорит о том, что сборная России не сможет добиться нужного результата на поле сборной Хорватии. Задача будет выполнена, если Россия проведет отличный матч и сумеет реализовать план на игру.

    Будет очень сложно, но я считаю, есть все шансы занять первое место в группе. Из игроков особо выделил бы Перишича, Модрича. Еще Влашича, своего недавнего партнера по ЦСКА, хотя не знаю, будет ли играть против России.

    Можно многих игроков сборной Хорватии перечислять. Они все очень качественные, каждого из них нужно серьезно опасаться.

    • Сегодня россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – в Сплите с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора команда Валерия Карпина лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.
    • Фернандес завершил карьеру в сборной в сентябре.

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    Источник: Bobsoccer

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