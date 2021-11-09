16-летний Федорущенко – о тренировке с основой «Арсенала»: «Огромное достижение. Был разговор с Артетой»

Русский вратарь юношеской команды «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко поделился эмоциями от первой тренировки с основой лондонского клуба.

— Замечательный день! Для меня это огромное достижение, большой шаг вперед! А основная цель — попасть в первую команду «Арсенала» и играть за нее. В принципе, тренировка не так сильно отличалась от тех, к которым я привык. Просто все делалось на другом уровне.

— Когда следующее занятие с основой?

— Сегодня состоялось своеобразное знакомство. Но я же еще учусь в школе и не могу пропускать все занятия.

— Был разговор с главным тренером Микелем Артетой?

— Да. Но не очень долгий.

— Что он сказал тебе?

— Объяснил, как использует вратарей. Но я это, конечно, сам вижу по матчам «Арсенала». Рассказал о некоторых нюансах, о требованиях к вратарям.

Тренеры «Арсенала» испанцы, на футбольные темы с ними можно говорить на испанском. Удобно. И с Артетой, и с тренером голкиперов Иньяки Каньей говорили по-испански.