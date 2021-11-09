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    16-летний Федорущенко – о тренировке с основой «Арсенала»: «Огромное достижение. Был разговор с Артетой»

    Русский вратарь юношеской команды «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко поделился эмоциями от первой тренировки с основой лондонского клуба.

    — Замечательный день! Для меня это огромное достижение, большой шаг вперед! А основная цель — попасть в первую команду «Арсенала» и играть за нее. В принципе, тренировка не так сильно отличалась от тех, к которым я привык. Просто все делалось на другом уровне.

    — Когда следующее занятие с основой?

    — Сегодня состоялось своеобразное знакомство. Но я же еще учусь в школе и не могу пропускать все занятия.

    — Был разговор с главным тренером Микелем Артетой?

    — Да. Но не очень долгий.

    — Что он сказал тебе?

    — Объяснил, как использует вратарей. Но я это, конечно, сам вижу по матчам «Арсенала». Рассказал о некоторых нюансах, о требованиях к вратарям.

    Тренеры «Арсенала» испанцы, на футбольные темы с ними можно говорить на испанском. Удобно. И с Артетой, и с тренером голкиперов Иньяки Каньей говорили по-испански.

    • Федорущенко впервые привлекли к тренировкам с молодежкой «Арсенала» в 15 лет.
    • 16-летний вратарь имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
    • Голкипер играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии и прошел два сбора с английской юношеской командой.
    • Он еще не получал вызов от сборной России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2021 23:10
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