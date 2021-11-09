Хайкин: «О вызове в сборную узнал из соцсетей. Буду играть, если скажут»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин поделился эмоциями от вызова в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«О вызове в сборную узнал из соцсетей. За день до этого была игра. Проснулся — и соцсети бурлят, все поздравляют. Приятно быть здесь, одна из моих целей осуществилась. Дальше — больше.
Виталий Витальевич Кафанов набрал за 2-3 недели до вызова. Пообщаться и познакомиться. Хотел приехать на тренировку и игру, но из-за ковидных ограничений не получилось. Надеюсь, ещe получится. Виталий Витальевич — легенда. С ним приятно работать.
Если скажут завтра играть, я буду играть. Думаю, все должны быть к этому готовы. Нет такого, чтобы кто-то приехал познакомиться. Все должны быть готовы на 100 процентов», – сказал Хайкин.
- Для 26-летнего голкипера это дебютный вызов в сборную.
- 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром, а 14-го – на выезде с Хорватией.
- За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.
Источник: «Чемпионат»