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    Хайкин: «О вызове в сборную узнал из соцсетей. Буду играть, если скажут»

    Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин поделился эмоциями от вызова в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «О вызове в сборную узнал из соцсетей. За день до этого была игра. Проснулся — и соцсети бурлят, все поздравляют. Приятно быть здесь, одна из моих целей осуществилась. Дальше — больше.

    Виталий Витальевич Кафанов набрал за 2-3 недели до вызова. Пообщаться и познакомиться. Хотел приехать на тренировку и игру, но из-за ковидных ограничений не получилось. Надеюсь, ещe получится. Виталий Витальевич — легенда. С ним приятно работать.

    Если скажут завтра играть, я буду играть. Думаю, все должны быть к этому готовы. Нет такого, чтобы кто-то приехал познакомиться. Все должны быть готовы на 100 процентов», – сказал Хайкин.

    • Для 26-летнего голкипера это дебютный вызов в сборную.
    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром, а 14-го – на выезде с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

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    Источник: «Чемпионат»

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