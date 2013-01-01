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    Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

    — То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?

    — Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись.

    — Не включили в список, так как знали — он ответит так же?

    — Решили не надеяться.

    — Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов?

    — Нет, не было.

    • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
    • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.

    Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:49
    Комментарии49
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      Рейтинг: +12

      Demgel 31 минуту назад

      Тут все понятно. Просто Дзюба еще не готов ...

      0
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      Рейтинг: +9229

      playsh 49 минут назад

      Продав однажды,продаст и дважды.Дзюба,как человек - мразь и карьерист.Пусть в своём Зените по полю бегает,а за сборную хрен ему по всему грызлу.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3223

      R_a_i_n > playsh 19 минут назад

      какой бегает))) его стиль это ходить))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9229

      playsh > R_a_i_n 10 минут назад

      ...пусть ходит за Зеню по полю,согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3223

      R_a_i_n 1 час назад

      Все ненавистники красно-белых и всего, что связанно со Спартаком в одно глотку орут, что это Карпин не вызвал Зюбку. Но внутри все эти глоры понимают что к чему. Но личная неприязнь не дает им это озвучить. Да Житель??

      5
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      Рейтинг: +8146

      "supermax" > R_a_i_n 35 минут назад

      100%

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10982

      Cleaner 1 час назад

      Валера, не надоело про Дзюбу? Ну не взял и не взял. То, что Артема нет в сборной - только твое решение, основанное на ЛИЧНОЙ неприязни. И хватит об этом, сколько можно это обсуждать?..

      3
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      ...
      Рейтинг: +12219

      житель СПб > Cleaner 1 час назад

      Полностью согласен!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3223

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      да?? а я думал это Зюба из за личной неприязни отказался приезжать.

      7
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      ...
      Рейтинг: +12547

      Hektor 84 > Cleaner 1 час назад

      А не отказ шлюбы из за личной неприязни причина отсутствия?

      3
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      ...
      Рейтинг: +3113

      aaaaahhhh > Cleaner 49 минут назад

      хватит задавать такие тупые вопросы, тогда и отвечать на них не придется.

      6
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      ...
      Рейтинг: +9229

      playsh > Cleaner 47 минут назад

      Карпина спрашивают,он отвечает,отвяньте уже от него.

      8
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      ...
      Рейтинг: -87

      Suvorov51 > Cleaner 34 минуты назад

      Вы знаете. что то и правда много о нем говорят. ну что это Аршавин что ли.на того приятно было смотреть. а я считаю это дело каждого играть или нет.Кантона тоже не играл за сборную. ну не хочет и не надо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Вот оно чё Михалыч > Cleaner 23 минуты назад

      Валера, не надоело про Дзюбу?======Ты глазенки то открой .Капину задали вопрос ---"То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?"....Он на него ответил. Ферштейн ? Догнал ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +578

      Hoahin 1 час назад

      Сколько эту тему можно уже мусолить?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12219

      житель СПб 1 час назад

      Похоже, самому Валерию эта тема очень нравится. Было бы иначе - просто не отвечал бы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3223

      R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

      как это будет выглядеть?? ну вот опиши.

      4
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      Рейтинг: +10982

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      Карпину понты не дают про Дзюбу промолчать. Послушаем Валеру вечером 14 ноября...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5498

      sochi-2013 > житель СПб 1 час назад

      Конечно нравится. Смотрите, какой я значимый, что хочу то ворочу!
      Комментаторы говорят: Сборная Карпина, - и он так считает.
      Не сборная Росси, а сборная Карпина!

      2
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      ...
      Рейтинг: +12219

      житель СПб > R_a_i_n 59 минут назад

      Мы же с Вами взрослые люди! Вы действительно не знаете, как отшить журналиста? Очень просто - "Эта тема без комментариев". Один раз так сказал - и все вопросы на будущее прекратились. А на самом деле - конфликт в его голове не исчерпан. Поэтому и мусолит его сам! И уже давно всем разумным понятно: Карпин и не собирался брать Дзюбу в сборную - хотя это его личное дело. И мне уже читать на эту тему скучно - в отличие от Карпина. Вообще, в его возрасте пора быть по мудрее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3223

      R_a_i_n > житель СПб 56 минут назад

      я представляю как глоры налетят на Карпина если он ответит - "Эта тема без комментариев" это первое. Второе-кто сказал, что Карпин не собирался брать Зюбу? его он пляха ПРИГЛАСИЛ в сборную, но тот ОТКАЗАЛСЯ. Что нужно было сделать тренеру, что бы тот приехал?? Может отсосать ему нужно было??

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3113

      aaaaahhhh > Cleaner 48 минут назад

      тебе твои понты видимо покоя не дают, молчи про Карпина, когда сделаешь хоть сотую долю того что он, может тогда и будешь тявкать.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14132

      Persona_non_Grata > sochi-2013 19 минут назад

      Паоло Росси никакого отношения не имеет к сборной России ))) и когда говорили , ну например - сборная Черчесова , тебе почему то не приходило в голову это комментировать , отсюда делаю вывод - ЛИЧНАЯ неприязнь к Карпину (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9229

      playsh > sochi-2013 15 минут назад

      Сам чушь несёшь и сам в неё веришь...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Вот оно чё Михалыч > житель СПб 14 минут назад

      Карпин и не собирался брать Дзюбу в сборную ======К тебе вопросы ---Карпин приглашал Зюбу? , Зюба отказался ?
      А если бы Зюба не отказался бы, тады шо ?-----Думаю ты усе равно бы свои домыслы и фантазии здесь бы придумывал, в защиту предателя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      чаппай 1 час назад

      После выходки Дзюбы, в этот раз они бы уже не сработались. Артём сам себе подгадил хорошо, хотя мог бы и в этой сборной быть на видных ролях

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9229

      playsh > чаппай 14 минут назад

      Если дурак,то это уже навсегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5498

      sochi-2013 1 час назад

      Каков поп, таков и приход!
      Де6ил собрал жополизов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3223

      R_a_i_n > sochi-2013 1 час назад

      это ты про чабана?? так его уволили уже))

      5
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      Рейтинг: +10982

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      И Карпин, и Черчесов(чабан, как Вы его обзываете) воспитанники Спартака? Вы(спартачи) почему своих, хоть и бывших, задним числом охаиваете? И тренеров и игроков. Болелы других клубов так не поступают...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3223

      R_a_i_n > Cleaner 59 минут назад

      Болелы других клубов пусть хоть всю письку изотрут, а болелы нашего клуба не превозносят тренеров и бывших игроков если они дерьмо по жизни.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12547

      Hektor 84 > Cleaner 53 минуты назад

      Умник сраный ни чабан ни Валера Карпин не являются воспитанниками Спартака. Ты смешон))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3113

      aaaaahhhh > R_a_i_n 47 минут назад

      он про себя, - надо же себя так не любить:))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12547

      Hektor 84 > Cleaner 46 минут назад

      Что гуглить побежал?))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12547

      Hektor 84 1 час назад

      Пора об этом бревне забывать! Если Валера задержится в сборной на 2-4 года, то для дрочера это конец в сборной.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10982

      Cleaner > Hektor 84 57 минут назад

      Валере повезло с ЧМ-2022. Поздно он начнется. Потому МАКСИМУМ для Карпина в сборной - до следующего декабря. То есть год. И ни дня больше!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12547

      Hektor 84 > Cleaner 50 минут назад

      Повезло чабана и шлюбе что их в сборной кто то крышевал. А выгнать их надо было намного раньше. Довели сборную до посмешища! При них была самая слабая сборная в Российскую эпоху. Сборная друзей Стаса и его агентов!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14132

      Persona_non_Grata > Cleaner 15 минут назад

      Как я посмотрю ты сроки всё отодвигаешь и отодвигаешь - еще совсем недавно ты тут распинался , что в ноябре Карпина выпрут из сборной - ответишь за свой п и з д е ш ь ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68096

      insider_retro 1 час назад

      Осеннее угасание надежды...

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