Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»

Тут все понятно. Просто Дзюба еще не готов ...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.
— То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?
— Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись.
— Не включили в список, так как знали — он ответит так же?
— Решили не надеяться.
— Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов?
— Нет, не было.
- Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
- Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
- Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.
Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»