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  • Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»

Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»

9 ноября 2021, 20:49
47

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

— То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?

— Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись.

— Не включили в список, так как знали — он ответит так же?

— Решили не надеяться.

— Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов?

— Нет, не было.

  • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
  • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.

Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (47)
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insider_retro
1636481783
Осеннее угасание надежды...
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Hektor 84
1636481815
Пора об этом бревне забывать! Если Валера задержится в сборной на 2-4 года, то для дрочера это конец в сборной.
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житель СПб
1636482152
Похоже, самому Валерию эта тема очень нравится. Было бы иначе - просто не отвечал бы...
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Hoahin
1636482399
Сколько эту тему можно уже мусолить?
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R_a_i_n
1636482980
Все ненавистники красно-белых и всего, что связанно со Спартаком в одно глотку орут, что это Карпин не вызвал Зюбку. Но внутри все эти глоры понимают что к чему. Но личная неприязнь не дает им это озвучить. Да Житель??
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Plyash
1636483711
Продав однажды,продаст и дважды.Дзюба,как человек - мразь и карьерист.Пусть в своём Зените по полю бегает,а за сборную хрен ему по всему грызлу.
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Demgel
1636484772
Тут все понятно. Просто Дзюба еще не готов ...
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моэм
1636487003
Репортёры идиоты уже достали ...опять про дзюбу ... а вся сборная России вас не интересует ??? ... и ведь вправду не интересует , потому что жёлтой прессе нужно только жареное даже если уже прогоркло ...их не интересует ни возможные схемы будущих игр с таким составом ни анализ "физики" , ни степень сыгранности связок ...НИЧЕГО... только ДЗЮБА !!!...не уроды ли???
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Loko_Roma
1636491455
Дзюбамиоз головного члена у редакторов
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Fusballer
1636540981
Ехал Дзюба через Дзюба, Видит Дзюба — в Дзюба Дзюба, Сунул Дзюба Дзюба в Дзюба, Дзюба Дзюба Дзюба Дзюба
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