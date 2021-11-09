Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

— То, что Дзюбу не вызвали, связано с тем, что он тогда ответил именно так?

— Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись.

— Не включили в список, так как знали — он ответит так же?

— Решили не надеяться.

— Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов?

— Нет, не было.

Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.

Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.

Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.

Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»