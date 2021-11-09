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Решение о внедрении Fan ID примет правительство, а не лиги

9 ноября 2021, 12:38
6

Решение о внедрении паспорта болельщиков (Fan ID) для допуска на спортивные мероприятия примет правительство, а не лиги, как сообщалось ранее.

«Законопроект закрепляет за Правительством Российской Федерации ряд полномочий, в том числе, по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных задействованных в их проведении лиц, с использованием персонифицированной карты является обязательной.

В соответствии с законопроектом роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. Порядок взаимодействия систем идентификации болельщиков и контроля доступа объектов спорта определяется Правительством Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

«Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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Юрэс
1636450962
Да НАХ тогда ваще нужны эти мероприятия!?!?!?! ТОЛЬКО ДЛЯ СТАВОК получается. ХА ХА ХА
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bnk09
1636451850
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Loko_Roma
1636452961
Чобы товарищ майор сразу по базе безобразника нашел
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BRO_football
1636460328
Вангую, без прививки от короны Фан ID выдавать не будут.
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Hektor 84
1636461787
А это разве не вмешательство государства в дела федерации футбола? Где УЕФА?
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paracetamol
1636467792
Задача: отвадить болельщиков от футбола: пусть дома смотрят по телику, и ментам забот меньше!
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