Решение о внедрении Fan ID примет правительство, а не лиги

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Решение о внедрении паспорта болельщиков (Fan ID) для допуска на спортивные мероприятия примет правительство, а не лиги, как сообщалось ранее.
«Законопроект закрепляет за Правительством Российской Федерации ряд полномочий, в том числе, по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных задействованных в их проведении лиц, с использованием персонифицированной карты является обязательной.
В соответствии с законопроектом роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. Порядок взаимодействия систем идентификации болельщиков и контроля доступа объектов спорта определяется Правительством Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Минспорта.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
- Черные списков фанатов собираются обнулить.
«Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»