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    Решение о внедрении Fan ID примет правительство, а не лиги

    Решение о внедрении паспорта болельщиков (Fan ID) для допуска на спортивные мероприятия примет правительство, а не лиги, как сообщалось ранее.

    «Законопроект закрепляет за Правительством Российской Федерации ряд полномочий, в том числе, по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных задействованных в их проведении лиц, с использованием персонифицированной карты является обязательной.

    В соответствии с законопроектом роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. Порядок взаимодействия систем идентификации болельщиков и контроля доступа объектов спорта определяется Правительством Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

    «Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      bnk09 11 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +1663

      DMитрий 21 минуту назад

      Идея противоречит последней строчке:
      Черные списков фанатов собираются обнулить.

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      Рейтинг: +803

      Юрэс 25 минут назад

      Да НАХ тогда ваще нужны эти мероприятия!?!?!?!
      ТОЛЬКО ДЛЯ СТАВОК получается. ХА ХА ХА

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