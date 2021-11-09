Решение о внедрении Fan ID примет правительство, а не лиги

Решение о внедрении паспорта болельщиков (Fan ID) для допуска на спортивные мероприятия примет правительство, а не лиги, как сообщалось ранее.

«Законопроект закрепляет за Правительством Российской Федерации ряд полномочий, в том числе, по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных задействованных в их проведении лиц, с использованием персонифицированной карты является обязательной.

В соответствии с законопроектом роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. Порядок взаимодействия систем идентификации болельщиков и контроля доступа объектов спорта определяется Правительством Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Черные списков фанатов собираются обнулить.

«Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»