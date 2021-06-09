Комиссия Правительства РФ одобрила введение аналога Fan ID в РПЛ

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила введение аналога Fan ID для посещения матчей РПЛ.

«В частности, инициатива предусматривает введение «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что это будет специальный электронный документ.

Бюджетом уже запланированы средства на оснащение оборудованием системы контроля доступа стадионов, на которых должны проводиться матчи чемпионата России по футболу.

Информационная система идентификации болельщиков, которая использовалась на ЧМ-2018, была создана и эксплуатировалась Минцифры России. Данная система запатентована ведомством и является собственностью Российской Федерации.

Принятие закона создаст правовую базу для использования в официальных российских соревнованиях наработок, созданных для проведения ЧМ-2018», – сказал Груздев.