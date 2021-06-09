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Комиссия Правительства РФ одобрила введение аналога Fan ID в РПЛ

9 июня 2021, 15:28
6

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила введение аналога Fan ID для посещения матчей РПЛ.

«В частности, инициатива предусматривает введение «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что это будет специальный электронный документ.

Бюджетом уже запланированы средства на оснащение оборудованием системы контроля доступа стадионов, на которых должны проводиться матчи чемпионата России по футболу.

Информационная система идентификации болельщиков, которая использовалась на ЧМ-2018, была создана и эксплуатировалась Минцифры России. Данная система запатентована ведомством и является собственностью Российской Федерации.

Принятие закона создаст правовую базу для использования в официальных российских соревнованиях наработок, созданных для проведения ЧМ-2018», – сказал Груздев.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Ziklop
1623243302
теперь без FAN ID на футбол не сходишь?
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TERMIK2142
1623243344
НАМ НЕ НУЖЕН FAN ID!!!
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Benifacto
1623244751
да кому ваш рпл ссаный сдался...луче на развитие детского футбола эти деньги потратили....
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portero
1623249467
Деньги то освоят и будут еще вымогать на обслуживание, а результат то хоть будет, сомнеааюсь... будут штрафовать команды как и сейчас, а освоят и в сто раз больше деннг но результата опять не будет, ибо цель освоение денег...
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BRO_football
1623253200
Им там делать что ли нечего? Людям просто хочется купить билет и пойти на стадион, а не возиться с приобретением какого-то аналога Fan ID! У нас посещаемость и так низкая, а с введением аналога Fan ID станет ещё меньше
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paracetamol
1623265237
Надо еще стадионы колючей проволокой обмотать под высоким напряжением!
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