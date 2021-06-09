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    Комиссия Правительства РФ одобрила введение аналога Fan ID в РПЛ

    Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила введение аналога Fan ID для посещения матчей РПЛ.

    «В частности, инициатива предусматривает введение «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что это будет специальный электронный документ.

    Бюджетом уже запланированы средства на оснащение оборудованием системы контроля доступа стадионов, на которых должны проводиться матчи чемпионата России по футболу.

    Информационная система идентификации болельщиков, которая использовалась на ЧМ-2018, была создана и эксплуатировалась Минцифры России. Данная система запатентована ведомством и является собственностью Российской Федерации.

    Принятие закона создаст правовую базу для использования в официальных российских соревнованиях наработок, созданных для проведения ЧМ-2018», – сказал Груздев.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1144

      Benifacto 5 минут назад

      да кому ваш рпл ссаный сдался...луче на развитие детского футбола эти деньги потратили....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      TERMIK2142 28 минут назад

      НАМ НЕ НУЖЕН FAN ID!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      Ziklop 29 минут назад

      теперь без FAN ID на футбол не сходишь?

      1
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