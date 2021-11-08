«Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»

«Спартак» поддержит позицию своих болельщиков, которые неоднократно высказывались против введения паспорта болельщиков (Fan ID).

«Позицию наших болельщиков вы знаете. Клуб по мере своих сил будет отстаивать эту позицию в диалоге с остальными участниками футбольного рынка», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».