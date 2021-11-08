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  • «Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»

«Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»

8 ноября 2021, 13:21
7

«Спартак» поддержит позицию своих болельщиков, которые неоднократно высказывались против введения паспорта болельщиков (Fan ID).

«Позицию наших болельщиков вы знаете. Клуб по мере своих сил будет отстаивать эту позицию в диалоге с остальными участниками футбольного рынка», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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Добрый Бобер
1636367824
Fan ID, Face Pay... Почему-то вспомнилась песенка из хорошего фильма: "У нас в стране на каждый лье По сто шпионов Ришелье, Мигнет француз - известно кардиналу. Шпионы там, шпионы здесь, Без них не встать, без них не сесть. Вздохнет француз - известно кардиналу..."
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Fusballer
1636368665
Главное чтобы не на словах это было.
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фанат джигурды
1636383583
Такими темпами скоро, как в фильме "Без лица", всем магнитные ботинки оденут и вертухая за пульт посадят.
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BRO_football
1636460679
С введением Fan ID различных быдланов на стадионе (ультрас), которые приходят только для того, чтобы подраться, жечь файеры, оскорблять игроков соперника станет меньше. У Спартака таких быдланов большинство, Спартак регулярно получает за них штрафы и Спартак почему-то не хочет от них отказываться.
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