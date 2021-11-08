«Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»

«Спартак» поддержит позицию своих болельщиков, которые неоднократно высказывались против введения паспорта болельщиков (Fan ID).
«Позицию наших болельщиков вы знаете. Клуб по мере своих сил будет отстаивать эту позицию в диалоге с остальными участниками футбольного рынка», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
- Черные списков фанатов собираются обнулить.
Источник: «Матч ТВ»