«Спартак»: «Позицию наших болельщиков по Fan ID вы знаете. Мы будем ее отстаивать»

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    «Позицию наших болельщиков вы знаете. Клуб по мере своих сил будет отстаивать эту позицию в диалоге с остальными участниками футбольного рынка», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

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    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3782

      FENIX-SL 2 часа назад

      потому что вести себя не умеют уроды
      вот и против
      неотесанное быдло

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      Рейтинг: +9122

      Fusballer 3 часа назад

      Главное чтобы не на словах это было.

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      Рейтинг: +5570

      Добрый Бобер 4 часа назад

      Fan ID, Face Pay... Почему-то вспомнилась песенка из хорошего фильма:
      "У нас в стране на каждый лье
      По сто шпионов Ришелье,
      Мигнет француз - известно кардиналу.
      Шпионы там, шпионы здесь,
      Без них не встать, без них не сесть.
      Вздохнет француз - известно кардиналу..."

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      Рейтинг: +3782

      FENIX-SL > Добрый Бобер 2 часа назад

      весь европейский футбол с этими id
      а у нас народу лишь бы возмущаться
      лучше бы возмутились почему в стране футбола нет

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      Рейтинг: +3149

      R_a_i_n > FENIX-SL 1 час назад

      весь европейский футбол заднеприводный..а у нас народ возмущается, да??

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