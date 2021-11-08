Глушаков: «Будем бомбить с Ребровым чемпионство, когда стану тренером и возьму его в свой штаб»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал решение Артема Реброва завершить профессиональную карьеру.

«Сегодня утром уже созванивались, сказал, почему он закончил карьеру, пошутили, поприкалывались, некоторые моменты вспомнили.

Запомню Артема как порядочного человека прежде всего, добросовестного спортсмена, любящего футбол, вратарем, который выручал во многих матчах.

Он провел тяжелую, рабочую и хорошую карьеру, добился чемпионства в составе «Спартака», выиграл суперкубок. Хорошая и добротная карьера вратаря.

Будет ли он тренером? У него другая часть. Наверное, он ждет, когда я закончу карьеру и стану тренером, тогда я его точно возьму себе в штаб. Будем бомбить чемпионство», – сказал Глушаков.

Неделю назад Ребров футболист стал техническим координатором «Спартака».

Он выступал за московский клуб с августа 2011 года.

В 131 матче Ребров пропустил 151 гол.

В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.

Ребров объявил о завершении карьеры. Неделю назад он стал техническим координатором «Спартака»