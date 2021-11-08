Ребров объявил о завершении карьеры. Неделю назад он стал техническим координатором «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил об окончательном прекращении выступлений на профессиональном уровне.

«Когда Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инста, когда я закончу профессиональную карьеру!

С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!

Все рассуждения и выводы потом. А пока, с головой в новую жизнь», – написал Ребров в инстаграме.

Неделю назад 37-летний футболист стал техническим координатором «Спартака».

Он выступал за московский клуб с августа 2011 года.

В 131 матче Ребров пропустил 151 гол.

В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.