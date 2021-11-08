Ребров объявил о завершении карьеры. Неделю назад он стал техническим координатором «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил об окончательном прекращении выступлений на профессиональном уровне.
«Когда Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инста, когда я закончу профессиональную карьеру!
С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!
Все рассуждения и выводы потом. А пока, с головой в новую жизнь», – написал Ребров в инстаграме.
- Неделю назад 37-летний футболист стал техническим координатором «Спартака».
- Он выступал за московский клуб с августа 2011 года.
- В 131 матче Ребров пропустил 151 гол.
- В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Артема Реброва