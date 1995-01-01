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    Ребров объявил о завершении карьеры. Неделю назад он стал техническим координатором «Спартака»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил об окончательном прекращении выступлений на профессиональном уровне.

    «Когда Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инста, когда я закончу профессиональную карьеру!

    С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!

    Все рассуждения и выводы потом. А пока, с головой в новую жизнь», – написал Ребров в инстаграме.

    • Неделю назад 37-летний футболист стал техническим координатором «Спартака».
    • Он выступал за московский клуб с августа 2011 года.
    • В 131 матче Ребров пропустил 151 гол.
    • В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Реброва

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4024

      mopecekca 1 час назад

      Наконец то перестану бояться, что его вдруг выпустят......самый худший вратарь в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +5042

      filosof sparty 1 час назад

      Несмотря на определенные слухи хочется пожелать Артёму только хорошего. Всё-таки за столько лет наш Первый номер заслужил это

      2
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      Рейтинг: +8116

      "supermax" > filosof sparty 1 час назад

      поддерживаю)

      1
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      Рейтинг: +9085

      Fusballer 1 час назад

      Давно пора уже.

      1
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      Рейтинг: +8350

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Не нужен он Спартаку ! Один из заговорщиков и тот , кто ввёл Спартак в хаос и т.д.

      4
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      Рейтинг: +428

      alefreddy 2 часа назад

      вовремя закончил команда на мели

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