«Просто капитан хотел успокоить форварда». Тренер «Волгаря» Бабаян – про удаление защитника за удар партнера по голове

Главный тренер «Волгаря» Андраник Бабаян прокомментировал удаление своего защитника Романа Локтионова в матче ФНЛ против «Нефтехимика» (1:0). Игрок получил красную карточку за удар партнера Артема Юсупова по голове.

«Там никакого конфликта не было. Просто капитан команды хотел успокоить нападающего, когда его эмоциональный фон немного зашкалил. Он хотел его успокоить», – сказал Бабаян.

36-летний Локтионов играет в Астрахани с 2018 года.

Трофеев в его карьере нет.

«Волгарь» идет в зоне вылета.

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Капитан «Волгаря» Локтионов удален за удар партнера по голове