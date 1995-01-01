Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Капитан «Волгаря» Локтионов удален за удар партнера по голове

    Защитник и капитан «Волгаря» Роман Локтионов во время матча 21-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (1:0) устроил стычку с партнером Артемом Юсуповым. Он выразил недовольство игрой форварда, ударив его по затылку рукой.

    Главный судья Юнус Кошко показал Локтионову прямую красную карточку.

    «Конфликт между Юсуповым и Локтионовым перерастает в прямую красную карточку для Романа», – так описала эпизод пресс-служба астраханцев.

    • 36-летний Локтионов играет в Астрахани с 2018 года.
    • Трофеев в его карьере нет.
    • «Волгарь» идет в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:43
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90906
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68052
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru