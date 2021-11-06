Капитан «Волгаря» Локтионов удален за удар партнера по голове

Защитник и капитан «Волгаря» Роман Локтионов во время матча 21-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (1:0) устроил стычку с партнером Артемом Юсуповым. Он выразил недовольство игрой форварда, ударив его по затылку рукой.

Главный судья Юнус Кошко показал Локтионову прямую красную карточку.

«Конфликт между Юсуповым и Локтионовым перерастает в прямую красную карточку для Романа», – так описала эпизод пресс-служба астраханцев.