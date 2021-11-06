Капитан «Волгаря» Локтионов удален за удар партнера по голове

Защитник и капитан «Волгаря» Роман Локтионов во время матча 21-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (1:0) устроил стычку с партнером Артемом Юсуповым. Он выразил недовольство игрой форварда, ударив его по затылку рукой.
Главный судья Юнус Кошко показал Локтионову прямую красную карточку.
«Конфликт между Юсуповым и Локтионовым перерастает в прямую красную карточку для Романа», – так описала эпизод пресс-служба астраханцев.
- 36-летний Локтионов играет в Астрахани с 2018 года.
- Трофеев в его карьере нет.
- «Волгарь» идет в зоне вылета.
Источник: Бомбардир.ру