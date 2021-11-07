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  • Погребняк: «Связал бы селекционную службу «Урала» и выбросил в реку»

Погребняк: «Связал бы селекционную службу «Урала» и выбросил в реку»

7 ноября 2021, 11:26
19

Бывший форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал, что бы сделал с селекцией клуба. Он идет на последнем месте РПЛ.

– При Игоре Шалимове игра уральцев как-то изменилась?

– Пока лучше не стало. Результат налицо. А селекционную службу за комплектацию команды я бы вообще связал и выбросил в реку Исеть. Это можно занести в учебник, а потом рассказывать и показывать, как не надо работать. И что в таком случае может произойти с командой.

  • В 14:00 по Москве «Урал» начнет матч 14-го тура РПЛ против «Зенита».
  • Погребняк 3 года играл за «Урал».
  • Сейчас футболист без клуба, но официально об окончании карьеры еще не объявлял.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (19)
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Ганнибал Лектор
1636276300
Паш, Г0BHО не тонет)
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paracetamol
1636277807
Одно ворьё!
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portero
1636277971
Связывать то зачем и так холодно, могут утонуть...
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Форвард 79
1636279264
А тогда с селекцией Спартака, что сделать надо?))
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Пельш 1
1636279902
Паша прав. У нас больше половины селекционных служб можно в Исеть выбросить.
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Томик
1636281302
Паша, ну хватит, изи. Не пробовал что-нибудь похожее на высказывание взрослого человека произнести?
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plehanov6
1636283676
Конь-голова, в своем репертуаре! Эта неблагодарная тварь, засирает всех, кому в ноги кланяться должен! Сначала " Спартак" - воспитавший этого мудака, а теперь взялся за " Урал" - который подобрал, и, вытянул это говно иэ выгребной ямы!!!
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житель СПб
1636294954
Если бы только в Урале!
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Hektor 84
1636308567
Выглядит как угроза)))
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Soccerdealer63
1636313056
Павло, а как тебе селекционная служба проавительства? А "Роскосмоса"?
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