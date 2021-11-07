Погребняк: «Связал бы селекционную службу «Урала» и выбросил в реку»

Бывший форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал, что бы сделал с селекцией клуба. Он идет на последнем месте РПЛ.
– При Игоре Шалимове игра уральцев как-то изменилась?
– Пока лучше не стало. Результат налицо. А селекционную службу за комплектацию команды я бы вообще связал и выбросил в реку Исеть. Это можно занести в учебник, а потом рассказывать и показывать, как не надо работать. И что в таком случае может произойти с командой.
- В 14:00 по Москве «Урал» начнет матч 14-го тура РПЛ против «Зенита».
- Погребняк 3 года играл за «Урал».
- Сейчас футболист без клуба, но официально об окончании карьеры еще не объявлял.
Источник: «Матч ТВ»