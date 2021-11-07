Погребняк: «Связал бы селекционную службу «Урала» и выбросил в реку»

Бывший форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал, что бы сделал с селекцией клуба. Он идет на последнем месте РПЛ.

– При Игоре Шалимове игра уральцев как-то изменилась?

– Пока лучше не стало. Результат налицо. А селекционную службу за комплектацию команды я бы вообще связал и выбросил в реку Исеть. Это можно занести в учебник, а потом рассказывать и показывать, как не надо работать. И что в таком случае может произойти с командой.