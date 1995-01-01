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    Погребняк: «Связал бы селекционную службу «Урала» и выбросил в реку»

    Бывший форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал, что бы сделал с селекцией клуба. Он идет на последнем месте РПЛ.

    – При Игоре Шалимове игра уральцев как-то изменилась?

    – Пока лучше не стало. Результат налицо. А селекционную службу за комплектацию команды я бы вообще связал и выбросил в реку Исеть. Это можно занести в учебник, а потом рассказывать и показывать, как не надо работать. И что в таком случае может произойти с командой.

    • В 14:00 по Москве «Урал» начнет матч 14-го тура РПЛ против «Зенита».
    • Погребняк 3 года играл за «Урал».
    • Сейчас футболист без клуба, но официально об окончании карьеры еще не объявлял.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5326

      Ганнибал Лектор 54 секунды назад

      Паш, Г0BHО не тонет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7239

      mihail200606 11 минут назад

      Да погреба вместе с ними можно... Решил, что он хороший футболист что ли...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8294

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Я бы к мешку, как грузило , привязал Гришу Иванова.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6542

      серега кашин 33 минуты назад

      типа самый умный

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