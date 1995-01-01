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    На игре Хорватия – Россия ожидается аншлаг

    Пресс-служба Хорватского футбольного союза подтвердила, что все билеты на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России распроданы.

    «Вместимость стадиона для этого матча составит 33 180 зрителей. Все билеты проданы, мы ожидаем аншлага.

    Ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не будет, но у всех болельщиков должен быть COVID-сертификат ЕС», – говорится в комментарии ХФС.

    • Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.
    • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9153

      playsh 8 минут назад

      Ну вот нет у них "Харватпотребнадзора",что тут поделаешь.Вопрос теперь в том,сколько наших болельщиков пустят Хорваты? Здесь должны поработать наши бездарные чиновники от спорта,сделать запрос на положенное количество билетов и выкупить их.

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      Рейтинг: +4498

      AtticusFinch 12 минут назад

      На игре Хорватия – Россия ожидается ШЛАК!)) он будет играть в футболках сборной России =))

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