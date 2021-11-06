На игре Хорватия – Россия ожидается аншлаг

Пресс-служба Хорватского футбольного союза подтвердила, что все билеты на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России распроданы.
«Вместимость стадиона для этого матча составит 33 180 зрителей. Все билеты проданы, мы ожидаем аншлага.
Ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не будет, но у всех болельщиков должен быть COVID-сертификат ЕС», – говорится в комментарии ХФС.
- Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.
- За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.
Источник: ТАСС