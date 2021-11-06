На игре Хорватия – Россия ожидается аншлаг

Пресс-служба Хорватского футбольного союза подтвердила, что все билеты на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России распроданы.

«Вместимость стадиона для этого матча составит 33 180 зрителей. Все билеты проданы, мы ожидаем аншлага.

Ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не будет, но у всех болельщиков должен быть COVID-сертификат ЕС», – говорится в комментарии ХФС.