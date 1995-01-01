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    Журналист Карпов: «Спартак» ищет переводчика с итальянского для нового тренера

    «Спартак» готовится к отставке главного тренера Руя Витории. Как пишет бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов, его заменит италоговорящий тренер.

    «Слухи о том, что следующий коуч «Спартака» будет италоговорящим, не лишены оснований. От имени клуба сейчас идет активный поиск переводчика с итальянского для нового красно-белого тренера», – написал Карпов.

    Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев добавляет, что новый спортивный директор «Спартака» будет из Италии.

    • Витория принял «Спартак» летом.
    • В РПЛ команда идет 9-й.
    • В группе Лиги Европы «Спартак» идет последним.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии21
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      Рейтинг: +409

      Форвард 79 46 секунд назад

      После первого матча Наполи - Спартак Спалетти сказал посмотрим что буде в Москве.
      Это наши не правильно перевели, а в действительности он сказал, посмотрим кто будет в Москве))

      0
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      Рейтинг: +3289

      ySS 7 минут назад

      Надеюсь не про Кареру это всё...

      0
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      Рейтинг: +12089

      житель СПб 8 минут назад

      То есть юбилейный год будет отмечен двойной сменой иностранного "элитного" тренера? А с учетом попрыгунчика - тройной!? Это, действительно, достижение, которое еще никто не смог обойти... Мы вот уже 4 года со старым живем... Да еще и доморощенным!

      0
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      Рейтинг: +3289

      ySS > житель СПб 6 минут назад

      Вы уже 2 деятка лет живете с главным монополистом страны.
      Вот это всё и определяет

      2
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      Рейтинг: +3056

      R_a_i_n > житель СПб 5 минут назад

      Со всем уважением, Семак это не тренер. Тот-же Тедеско на 8 голов сильнее Семака.

      0
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      Рейтинг: +47327

      MaxRnD 17 минут назад

      Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили

      1
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      Рейтинг: +358

      I'll be back 1 час назад


      Alessandro Kokkorino из Фиорентины.

      5
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      Рейтинг: +8890

      Fusballer > I'll be back 1 час назад

      Как игрок в целом не состоялся. Может хоть тренер нормальный получится))))

      1
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      Рейтинг: +11189

      NewLife > I'll be back 1 час назад

      Ограблянто миллионо и плеванто на законо !

      2
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      Рейтинг: +12089

      житель СПб > NewLife 24 минуты назад

      Супер комментарии! Ваш и выше!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +409

      Форвард 79 > Fusballer 8 минут назад

      Тех кто не будет выполнять его установки десять ударов стулом)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17380

      derrik2000 1 час назад

      Так, может, НЕ ПЕРЕВОДЧИКА, а РЕПЕТИТОРА для Руя???
      Если итальяшек-игрочишек зимой наберут, то воленс-неволенс, а придётся ему на итальянском изъясняться!
      )))))

      1
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      Рейтинг: +18146

      JTherry 1 час назад

      Карп тот еще инсайдер - спорт. директор будет итальянцем...

      1
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      Рейтинг: +8890

      Fusballer 1 час назад

      Аллегри?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3581

      Бомбардиръ 1 час назад

      Спартака прямо роднит с Италией, то Массимо Каррера, то удачная продажа своего неликвида им же, то победа в Неаполе... Видимо дух восставшего раба, который погиб там же, болеет за хрюшек.

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      Рейтинг: +8890

      Fusballer > Бомбардиръ 1 час назад

      Невио Скала ещё.

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      Рейтинг: +58

      Zlatan2718 1 час назад

      да они инструкции для макарон переводить..

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