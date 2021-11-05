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  • Журналист Карпов: «Спартак» ищет переводчика с итальянского для нового тренера

Журналист Карпов: «Спартак» ищет переводчика с итальянского для нового тренера

5 ноября 2021, 20:44
26

«Спартак» готовится к отставке главного тренера Руя Витории. Как пишет бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов, его заменит италоговорящий тренер.

«Слухи о том, что следующий коуч «Спартака» будет италоговорящим, не лишены оснований. От имени клуба сейчас идет активный поиск переводчика с итальянского для нового красно-белого тренера», – написал Карпов.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев добавляет, что новый спортивный директор «Спартака» будет из Италии.

  • Витория принял «Спартак» летом.
  • В РПЛ команда идет 9-й.
  • В группе Лиги Европы «Спартак» идет последним.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак
Комментарии (26)
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R_a_i_n
1636135060
Карпов еще тот заднеприводный...
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Блямба
1636135102
Спаллетти переманили на один матч...
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Fusballer
1636135432
Аллегри?
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JTherry
1636135538
Карп тот еще инсайдер - спорт. директор будет итальянцем...
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derrik2000
1636135975
Так, может, НЕ ПЕРЕВОДЧИКА, а РЕПЕТИТОРА для Руя??? Если итальяшек-игрочишек зимой наберут, то воленс-неволенс, а придётся ему на итальянском изъясняться! )))))
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MaxRnD
1636140544
Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили
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ySS
1636141105
Надеюсь не про Кареру это всё...
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Форвард 79
1636141527
После первого матча Наполи - Спартак Спалетти сказал посмотрим что буде в Москве. Это наши не правильно перевели, а в действительности он сказал, посмотрим кто будет в Москве))
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Форвард 79
1636141680
Неужели Манчини или Конте
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ivany4
1636142433
И зачем Валере переводчик.)) Разве что с новым спортивным директором общаться.
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