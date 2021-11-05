Журналист Карпов: «Спартак» ищет переводчика с итальянского для нового тренера

«Спартак» готовится к отставке главного тренера Руя Витории. Как пишет бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов, его заменит италоговорящий тренер.

«Слухи о том, что следующий коуч «Спартака» будет италоговорящим, не лишены оснований. От имени клуба сейчас идет активный поиск переводчика с итальянского для нового красно-белого тренера», – написал Карпов.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев добавляет, что новый спортивный директор «Спартака» будет из Италии.