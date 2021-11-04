Санчо не попал в заявку сборной Англии на ноябрьские матч отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Англии огласил заявку команды на матчи отбора ЧМ-2022.
В состав не попал вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо.
Вратари: Аарон Рэмсдейл, Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд;
Защитники: Бен Чилвел, Конор Коди, Рис Джеймс, Трент Александер-Арнольд, Гарри Магуайр, Тайрон Мингз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Кайл Уолкер;
Полузащитники: Джуд Беллингем, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проус;
Нападающие: Гарри Кейн, Тэмми Абрахам, Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Джек Грилиш, Маркус Рашфорд, Букайо Сака.
- Англия лидирует в группе отбора ЧМ-2022.
- В ноябре англичане сыграют с Албанией и Сан-Марино.
Источник: сайт сборной Англии