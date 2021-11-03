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    Моуринью выразил недоумение по поводу повтора пенальти «Ювентуса» в игре с «Зенитом»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оставил пост в инстаграме насчет эпизода из матча Лиги чемпионов «Ювентус»«Зенит» (4:2). Португалец сравнил повтор пенальти туринцев с тем, который во встрече с «Ювентусом» не перебивала его команда.

    «Один должен перебить, другой – не должен. Угадайте, какой», – написал Моуринью.

    • В матче «Ювентус» – «Зенит» судья дал перебить пенальти, так как футболист «Зенита» до удара вбежал в штрафную.
    • Встречу обслуживал испанец Алехандро Эрнандес.
    • «Ювентус» лидирует в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: инстаграм Жозе Моуринью

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    03.11.2021 22:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14839

      Garrincha58 11 минут назад

      больше всех в этом эпизоде нарушил правила Барриос так как он вбегал в штрафную из сектора перед штрафной а по правилам игрок не имеет права пересекать этот сектор вот поэтому судья и дал перебить но и конечно он следил и очень хотел чтобы всё было по правилам

      0
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      Рейтинг: +3732

      FENIX-SL 33 минуты назад

      оооо
      фартовый дядя хочет присосаться к газу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      fdasew56 39 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +1528

      Dr.Metal 43 минуты назад

      В Спартак его!

      0
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      Рейтинг: +361

      lNeTl 45 минут назад

      В Зените хочет поработать?

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      Рейтинг: +11156

      NewLife 49 минут назад

      Опускается все ниже и ниже как тренер. Предложите ему попробовать экспертом на МатчТВ.

      1
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      Рейтинг: +1115

      Loko_Roma > NewLife 25 минут назад

      Он все свое выиграл, проходит время и концепция тренера на топ уровне уже не приносит результата, если он не идет в ногу со временем, именно из за упоротости маура, его результаты последние года такоюие.

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      Рейтинг: +14157

      paracetamol 55 минут назад

      Моуриньо понимает в этом толк!

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