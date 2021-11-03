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  • Моуринью выразил недоумение по поводу повтора пенальти «Ювентуса» в игре с «Зенитом»

Моуринью выразил недоумение по поводу повтора пенальти «Ювентуса» в игре с «Зенитом»

3 ноября 2021, 22:59
23

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оставил пост в инстаграме насчет эпизода из матча Лиги чемпионов «Ювентус»«Зенит» (4:2). Португалец сравнил повтор пенальти туринцев с тем, который во встрече с «Ювентусом» не перебивала его команда.

«Один должен перебить, другой – не должен. Угадайте, какой», – написал Моуринью.

  • В матче «Ювентус» – «Зенит» судья дал перебить пенальти, так как футболист «Зенита» до удара вбежал в штрафную.
  • Встречу обслуживал испанец Алехандро Эрнандес.
  • «Ювентус» лидирует в группе Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Жозе Моуринью
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Рома Ювентус Зенит Моуринью Жозе
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1635970437
Моуриньо понимает в этом толк!
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NewLife
1635970744
Опускается все ниже и ниже как тренер. Предложите ему попробовать экспертом на МатчТВ.
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Dr.Metal
1635971124
В Спартак его!
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fdasew56
1635971380
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
Garrincha58
1635973056
больше всех в этом эпизоде нарушил правила Барриос так как он вбегал в штрафную из сектора перед штрафной а по правилам игрок не имеет права пересекать этот сектор вот поэтому судья и дал перебить но и конечно он следил и очень хотел чтобы всё было по правилам
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JI e x a
1635974345
Не, ну тут разница есть. Барриос вбегал из полукруга(не знаю. как он называется). Я думаю, поэтому и дал перебить. А в случае Ромы, обратите внимание, ни один футболист не пересёк линию полукруга
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kiod567
1635974839
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
Горкин Блеванов
1635985410
Ювентус без судеек не может, сломали наших ребят, удар в поддых
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FС Spаrtак
1635995802
да этот пенальти погоды все равно не сделал
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Снег
1636031437
Правила для черновсяких бомжей - неписаны: ВОТ И ВЫСКОЧИЛИ ДО УДАРА угольки.
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