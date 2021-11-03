Моуринью выразил недоумение по поводу повтора пенальти «Ювентуса» в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оставил пост в инстаграме насчет эпизода из матча Лиги чемпионов «Ювентус» – «Зенит» (4:2). Португалец сравнил повтор пенальти туринцев с тем, который во встрече с «Ювентусом» не перебивала его команда.
«Один должен перебить, другой – не должен. Угадайте, какой», – написал Моуринью.
- В матче «Ювентус» – «Зенит» судья дал перебить пенальти, так как футболист «Зенита» до удара вбежал в штрафную.
- Встречу обслуживал испанец Алехандро Эрнандес.
- «Ювентус» лидирует в группе Лиги чемпионов.
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Источник: инстаграм Жозе Моуринью