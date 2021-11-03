Семин: «Непонятно, почему Дибала перебивал пенальти. Барриос и Ловрен не повлияли на удар»

Бывший главный «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал эпизод с перебитым пенальти в матче Лиги чемпионов «Ювентус» – «Зенит» (4:2).

При выполнении первого удара Пауло Дибалы полузащитник Вильмар Барриос и защитник Деян Ловрен вбежали в штрафную раньше времени.

— Повлияло ли на ход матча решение судьи дать Дибале перебить пенальти? И что вы об этом думаете?

— Влияет каждая деталь, в том числе и этот пенальти. Мне в целом непонятно, почему его перебивали.

— Все же Барриос и Ловрен вбежали в штрафную до удара.

— Да, но на сам удар это не повлияло вообще никак. Далеко не все судьи реагируют на подобные действия — в противном случае перебивалось бы гораздо больше 11-метровых.

Может, не случись этого, тональность нашего разговора была бы совсем другой. Все-таки у «Зенита» были неплохие моменты во втором тайме, в районе 70-й минуты наладился контроль мяча. Гол забили,правда, уже в конце, когда хорошо сработала связка Дзюба — Азмун.

Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.

«Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.

Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»