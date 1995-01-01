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    Семин: «Непонятно, почему Дибала перебивал пенальти. Барриос и Ловрен не повлияли на удар»

    Бывший главный «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал эпизод с перебитым пенальти в матче Лиги чемпионов «Ювентус»«Зенит» (4:2).

    При выполнении первого удара Пауло Дибалы полузащитник Вильмар Барриос и защитник Деян Ловрен вбежали в штрафную раньше времени.

    — Повлияло ли на ход матча решение судьи дать Дибале перебить пенальти? И что вы об этом думаете?

    — Влияет каждая деталь, в том числе и этот пенальти. Мне в целом непонятно, почему его перебивали.

    — Все же Барриос и Ловрен вбежали в штрафную до удара.

    — Да, но на сам удар это не повлияло вообще никак. Далеко не все судьи реагируют на подобные действия — в противном случае перебивалось бы гораздо больше 11-метровых.

    Может, не случись этого, тональность нашего разговора была бы совсем другой. Все-таки у «Зенита» были неплохие моменты во втором тайме, в районе 70-й минуты наладился контроль мяча. Гол забили,правда, уже в конце, когда хорошо сработала связка Дзюба — Азмун.

    • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
    • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
    • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

    Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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