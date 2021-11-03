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  • Семин: «Непонятно, почему Дибала перебивал пенальти. Барриос и Ловрен не повлияли на удар»

Семин: «Непонятно, почему Дибала перебивал пенальти. Барриос и Ловрен не повлияли на удар»

3 ноября 2021, 18:55
14

Бывший главный «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал эпизод с перебитым пенальти в матче Лиги чемпионов «Ювентус»«Зенит» (4:2).

При выполнении первого удара Пауло Дибалы полузащитник Вильмар Барриос и защитник Деян Ловрен вбежали в штрафную раньше времени.

— Повлияло ли на ход матча решение судьи дать Дибале перебить пенальти? И что вы об этом думаете?

— Влияет каждая деталь, в том числе и этот пенальти. Мне в целом непонятно, почему его перебивали.

— Все же Барриос и Ловрен вбежали в штрафную до удара.

— Да, но на сам удар это не повлияло вообще никак. Далеко не все судьи реагируют на подобные действия — в противном случае перебивалось бы гораздо больше 11-метровых.

Может, не случись этого, тональность нашего разговора была бы совсем другой. Все-таки у «Зенита» были неплохие моменты во втором тайме, в районе 70-й минуты наладился контроль мяча. Гол забили,правда, уже в конце, когда хорошо сработала связка Дзюба — Азмун.

  • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
  • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
  • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Ловрен Деян Дибала Пауло Барриос Вильмар Семин Юрий
Комментарии (14)
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Хейтер Аларм
1635957436
Это ответочка за отменённый красивейший голос Сперцяна со штрафного, когда Спайич возле стенки тоже никак не влиял на эпизод. Когда Зенит начинают судить также, как в чемпионате другие клубы, играющие против него, сразу начинается нытье
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Arturashvilli
1635960452
Без качественных легов уровень чемпионата не поднять, нынешний Зенит в ЛЕ взял бы первое место или бы боролся за него. Если судить по другим командам РПЛ которые играли с Зенитом, то их уровень Лига Конференции..
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nik55
1635961310
правила нужно соблюдать хоть они не совсем нормальные
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Ганнибал Лектор
1635962750
Ни один адекватный футбольный специалист не скажет, что история с пенальти в этом матче не повлияла на ход матча и судья не накосячил. Все очевидно. Только "фся расея" считает, что это было правильно, что поделом Зениту, карма настигла и т.п. Если вам от этого легче - так и думайте, дефективные.
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paracetamol
1635970646
Перебивали потому, что макаронник промазал, а надо было забить! Евры не пахнут!
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SPACE TRUCKIN
1635972368
осадок неприятный от пенальти остался ...
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saf05
1636002599
Семин не понимает, а что тут понимать не по правилам вот и все. Старый маразматик. Что вы все уперлись в этот пенальти как будто счет был 1-0 и зенит проиграл благодаря этому пеналь. Позор этим специалистам кто такое говорит. А если бы наоборот все было Зенит победил благодаря не забитому пенальти , судья и вар не увидели явного нарушения. Что было бы с судьями а ?
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Из Твери Леха
1636003829
Пенальти был перебит абсолютно по правилам. Другое дело, что такие "фальстарты" случаются очень часто и большинство судей их не фиксируют. А тут почему-то захотел. Может потому, что двое вбежали сразу? Странно это все и правило странное.
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Spirit_78
1636015274
Старой Синьоре просто нужна помощь, вот и всё объяснение.
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Hektor 84
1636214427
Правила есть правила! Крыша едет?
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