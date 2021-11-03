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  • Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»

Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»

3 ноября 2021, 15:31
61

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев считает, что испанский судья Алехандро Эрнандес не должен был давать «Ювентусу» перебивать пенальти в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом» (4:2).

При выполнении первого удара Пауло Дибалы полузащитник Вильмар Барриос и защитник Деян Ловрен вбежали в штрафную раньше времени.

«То, что засудили, конечно, нельзя так говорить никогда, но тут речь может пойти о том, что перебивали пенальти в одной игре, а в другой нет. Похожая ситуация была в игре «Баварии» с «Бенфикой», и там пенальти не перебивалось.

Очень много таких моментов, когда 11-метровые не перебиваются, и здесь есть явные противоречия.

Нужно масло иметь в голове, чтобы все-таки такие 11-метровые давать перебивать. В этом случае футболист не так явно заходит и не мешает пробивающему футболисту провести удар, он не вмешивается в игру.

Если вратарь отбивает мяч, то в таких ситуациях лучше стоит продолжать игру», – сказал Николаев.

  • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
  • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
  • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Николаев Алексей
Комментарии (61)
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Олег1204
1635943437
Да ужжж, позорище, стоило зеню отсудить по правилам и нытья капец.
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vladimir-7
1635943891
Интересно, а для чего судья игрокам перед пенальти рассказывает, что до удара нельзя пересекать линию штрафной, может быть так, предупредил для формы, а все бегите когда и как хотите, может быть всех игроков собирать в центре поля и тогда они не успеют добежать до штрафной и спора не будет.
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MaxRnD
1635944354
Это прилетел бумеранг с игры Зенит - Ростов 6-1 Там "Великей" с первого раза не пробил Бабурина и Карасёв по старой дружбе подмахнул ему вторую попытку. И вообще сценарий вчерашней игры был очень похож на тот матч (6-1), когда заведомо более слабая команда упирается и показывает зубы, то её ломают с помощью какого-нибудь фейкового пенальти, а дальше уже дело техники ... Только вся беда, что в сей раз в этой шкуре пришлось сидеть Зениту
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ySS
1635945622
Да уж, понабирают судить ЛЧ абы кого, нет бы Николаева пригласить. Он бы без масла в голове толковал всё правильно)
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ySS
1635946054
Сдаётся мне, что судья расценил рывок Бариоса как наглость, и только из-за этого дал перебить пенальти. Чёренький не то чтобы сделал шаг из-за полукруга, а успел вбежать в штрафную и попасть в поле зрения арбитра.)
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Ганнибал Лектор
1635946932
Засудил Зенит испанский русофоб - это факт. Но непонятно, чему радуется свинота в комментариях? Не нужна мне вторая корова - пусть лучше соседская сдохнет?
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nik55
1635947514
Мостовой: «Зенит» никого не боится. Будем играть с «Ювентусом» с позиции силы» просто не надо было языком чесать до игры и судьи тут бомжам не помогут
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raritet
1635952275
Нужно понимать такую тонкость как психология футболистов. Если бы этот пенальти , который с натяжкой можно было назвать пенальти не стали перебивать , то был возможен и какой-то другой расклад. Это понятно , что Ювентус не ровня нашей команде. И то , что это Фаворит встречи не подлежит сомнению. Основная масса наших соотечественников настроена против Российской же команды. Не знаю рецептов для этого заболевания и как оно лечится. Но именно это заболевание не дает развиваться стране. А в общем диванные эксперты верны: наши футболисты ничего не могут противопоставить европейским командам. Причины: мотивация, неадекватное распределение средств, лоббирование агентами своих корыстных интересов. Результат. Все видят . И те же " эксперты" топящие против Зенита, скромно молчат после игр с Лудогорцами, Рукавами от чего не помню польского...
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владимир миронов
1635952787
Я думаю, что судья Николаев рассуждает с позиции материального интереса. В нашем чемпионате все таки судьи относятся к Зениту более благосклонно. А здесь судья поступил по правилам, чего нет в нашем чемпионате.
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NewLife
1635958793
Позор Николаеву ! Не пускать этих продажных "экспертов" на тв.
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