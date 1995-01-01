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    Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»

    Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев считает, что испанский судья Алехандро Эрнандес не должен был давать «Ювентусу» перебивать пенальти в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом» (4:2).

    При выполнении первого удара Пауло Дибалы полузащитник Вильмар Барриос и защитник Деян Ловрен вбежали в штрафную раньше времени.

    «То, что засудили, конечно, нельзя так говорить никогда, но тут речь может пойти о том, что перебивали пенальти в одной игре, а в другой нет. Похожая ситуация была в игре «Баварии» с «Бенфикой», и там пенальти не перебивалось.

    Очень много таких моментов, когда 11-метровые не перебиваются, и здесь есть явные противоречия.

    Нужно масло иметь в голове, чтобы все-таки такие 11-метровые давать перебивать. В этом случае футболист не так явно заходит и не мешает пробивающему футболисту провести удар, он не вмешивается в игру.

    Если вратарь отбивает мяч, то в таких ситуациях лучше стоит продолжать игру», – сказал Николаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии30
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      Рейтинг: +6387

      nik55 1 минуту назад

      Мостовой: «Зенит» никого не боится. Будем играть с «Ювентусом» с позиции силы» просто не надо было языком чесать до игры и судьи тут бомжам не помогут

      0
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      Рейтинг: +912

      SuperNils 3 минуты назад

      Да какая разница, ни хера Зенит всё равно не выиграл бы.

      1
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      Рейтинг: +9396

      alp 4 минуты назад

      да тут и без пенальти влетели бы.. все таки Зенит ниже классом и это было отчетливо видно на поле..

      для всяких там недалеких и тупых, специально заострю - речь идет не столько о Зените сколько о классе всей рпл.

      0
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      Рейтинг: +429

      LIO1987 6 минут назад

      Я худею-был бы гол победный можно порассуждать. А остальные 3 тоже с нарушением забили?

      0
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      Рейтинг: +5274

      Ганнибал Лектор 11 минут назад

      Засудил Зенит испанский русофоб - это факт. Но непонятно, чему радуется свинота в комментариях?
      Не нужна мне вторая корова - пусть лучше соседская сдохнет?

      2
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      Рейтинг: +3717

      FENIX-SL > Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      засудил?
      ты реально так видишь?
      4 мяча из-за судьи влетело?

      0
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      Рейтинг: +348

      Снег 19 минут назад

      Поплатились бомжи за футбольную культуру...

      1
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      Рейтинг: +3717

      FENIX-SL 25 минут назад

      ахахахахах
      ах да
      в этом проблема!
      дибилоиды какие кругом
      надо наших судей выставить на показ с их идиотизмом
      вот в мире посмеются

      1
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      Рейтинг: +3226

      ySS 25 минут назад

      Сдаётся мне, что судья расценил рывок Бариоса как наглость, и только из-за этого дал перебить пенальти.
      Чёренький не то чтобы сделал шаг из-за полукруга, а успел вбежать в штрафную и попасть в поле зрения арбитра.)

      2
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      Рейтинг: +5454

      Из Твери Леха 28 минут назад

      В данном случае футбольное правило идет в разрез со здравым смыслом. Ну забежали игроки Зенита за линию, игрок Юве все равно мимо пробил. Что толку от их забега? А если бы Дибала забил, все равно бы перебивали?

      0
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      Рейтинг: +3226

      ySS > Из Твери Леха 24 минуты назад

      Если бы это были игроки Ювентуса, то да

      0
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      Рейтинг: +26332

      silver29 30 минут назад

      А что зинки удивляются, да действительно вбежали до удара, а у Миллера батарейка подсела пока менял, перепробили и отменять не стали, судьи оказались не зависимыми. Вот така мутка малята.

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