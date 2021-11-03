Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев считает, что испанский судья Алехандро Эрнандес не должен был давать «Ювентусу» перебивать пенальти в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом» (4:2).

При выполнении первого удара Пауло Дибалы полузащитник Вильмар Барриос и защитник Деян Ловрен вбежали в штрафную раньше времени.

«То, что засудили, конечно, нельзя так говорить никогда, но тут речь может пойти о том, что перебивали пенальти в одной игре, а в другой нет. Похожая ситуация была в игре «Баварии» с «Бенфикой», и там пенальти не перебивалось.

Очень много таких моментов, когда 11-метровые не перебиваются, и здесь есть явные противоречия.

Нужно масло иметь в голове, чтобы все-таки такие 11-метровые давать перебивать. В этом случае футболист не так явно заходит и не мешает пробивающему футболисту провести удар, он не вмешивается в игру.

Если вратарь отбивает мяч, то в таких ситуациях лучше стоит продолжать игру», – сказал Николаев.