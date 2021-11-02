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    Дзюба и Кьеллини обнялись после матча «Ювентус» – «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обнялся с защитником «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Футболисты встретились в подтрибунном помещении после финального свистка и обменялись парой фраз.

    • Дзюба сделал голевую передачу в матче с «Юве».
    • У него 14 результативных действий в ЛЧ за «Зенит». Он забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
    • Больше результативных действий в Лиге чемпионов за «Зенит» сделал только Халк (10+8).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Дзюба сделал голевую передачу в матче с «Юве».
      У него 14 результативных действий в ЛЧ за «Зенит». Он забил 9 голов и сделал 5 ассистов.=======А от сборной откосил..И от армии откосил.

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