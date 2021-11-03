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Дзюба и Кьеллини обнялись после матча «Ювентус» – «Зенит»

3 ноября 2021, 15:03
6

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обнялся с защитником «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболисты встретились в подтрибунном помещении после финального свистка и обменялись парой фраз.

  • Дзюба сделал голевую передачу в матче с «Юве».
  • У него 14 результативных действий в ЛЧ за «Зенит». Он забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
  • Больше результативных действий в Лиге чемпионов за «Зенит» сделал только Халк (10+8).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ювентус Зенит Дзюба Артем Кьеллини Джорджо
Комментарии (6)
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Лазурный бомж-рукоблуд
1635941604
Вонючие опять обосрались, а все Шлюбу пиарить пытаются.
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Soccerdealer63
1635966645
Боже мой... Явно подкараулил, а кореш снимал... Как унизительно...
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DOCTOR PENALTY
1635969149
Обычный эпизод, многие фотографируются с клоунами.
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Atom2020
1635998666
Рукоблуд ради фоточки полез цаловаться ... позорище ... мог бы хоть на поле подождать, чтобы идти как все в раздевалку, а не из нее ... навстречу макароннику
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Из Твери Леха
1636003636
прикоснулся к чемпиону Европы)
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