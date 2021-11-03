Дзюба и Кьеллини обнялись после матча «Ювентус» – «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обнялся с защитником «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболисты встретились в подтрибунном помещении после финального свистка и обменялись парой фраз.

Дзюба сделал голевую передачу в матче с «Юве».

У него 14 результативных действий в ЛЧ за «Зенит». Он забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Больше результативных действий в Лиге чемпионов за «Зенит» сделал только Халк (10+8).