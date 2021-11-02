Сегодня «Тоттенхэм» объявит о назначении Конте. В четверг он дебютирует в матче с «Витессом»

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте возглавит «Тоттенхэм».

По информации журналиста BBC Саймона Стоуна, официально о назначении 52-летнего итальянца будет объявлено сегодня..

В четверг Конте дебютирует в качестве тренера «Тоттенхэма» в матче лиги конференций с «Витессом».

«Тоттенхэм» в понедельник объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту .

. Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.

Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.

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