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    Сегодня «Тоттенхэм» объявит о назначении Конте. В четверг он дебютирует в матче с «Витессом»

    Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте возглавит «Тоттенхэм».

    По информации журналиста BBC Саймона Стоуна, официально о назначении 52-летнего итальянца будет объявлено сегодня..

    В четверг Конте дебютирует в качестве тренера «Тоттенхэма» в матче лиги конференций с «Витессом».

    • «Тоттенхэм» в понедельник объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту.
    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
    • Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.

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    Источник: твиттер Саймона Стоуна

    Футбольный репортер BBC Sport. Аудитория в твиттере - более 253 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21597

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Антонио знает своё дело. Шпоры сделали правильный выбор.

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