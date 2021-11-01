Daily Mail: «Тоттенхэм» предложил Конте двухлетний контракт с зарплатой 18,3 миллиона за сезон

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм».
По информации Daily Mail, 52-летний итальянец уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт до 2023 года. «Тоттенхэм» предложил Конте зарплату в размере 18,3 миллиона евро за сезон.
Стороны близки к соглашению. Им осталось согласовать незначительные детали сделки.
- Сегодня «Тоттенхэм» объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- Лондонский клуб идет на 8-м месте в АПЛ.
Источник: Daily Mail