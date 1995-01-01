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    Daily Mail: «Тоттенхэм» предложил Конте двухлетний контракт с зарплатой 18,3 миллиона за сезон

    Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм».

    По информации Daily Mail, 52-летний итальянец уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт до 2023 года. «Тоттенхэм» предложил Конте зарплату в размере 18,3 миллиона евро за сезон.

    Стороны близки к соглашению. Им осталось согласовать незначительные детали сделки.

    • Сегодня «Тоттенхэм» объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту.
    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
    • Лондонский клуб идет на 8-м месте в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17350

      derrik2000 5 минут назад

      А карьеркина он назначит своим первым помощником?
      А то "звездный тренер" Уже истосковался дома штаны просиживать после полного провала в лиге С.)))

      0
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      Рейтинг: +8653

      Fusballer 6 минут назад

      Звездец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14797

      Garrincha58 1 час назад

      Конте любит денюжку на Челси наварился на Интере, а тут вообще шикарный бонус

      0
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      Рейтинг: +66

      Fnatiik91 1 час назад

      кххх.ну 18 лямов то да.че там долго думать....

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