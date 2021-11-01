Daily Mail: «Тоттенхэм» предложил Конте двухлетний контракт с зарплатой 18,3 миллиона за сезон

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм».

По информации Daily Mail, 52-летний итальянец уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт до 2023 года. «Тоттенхэм» предложил Конте зарплату в размере 18,3 миллиона евро за сезон.

Стороны близки к соглашению. Им осталось согласовать незначительные детали сделки.