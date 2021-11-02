Calciomercato: Конте получит в «Тоттенхэме» более 100 миллионов на зимние трансферы

Руководство «Тоттенхэма» выразило готовность выполнить требования Антонио Конте касательно усиления состава во время зимнего трансферного окна.
По информации Calciomercato, стороны договорились, что уже в январе у итальянца будет возможность потратить более 100 миллионов евро на новичков.
Сообщалось, что 52-летний специалист рассчитывает на подписание трех-четырех топ-футболистов.
- «Тоттенхэм» в понедельник объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.
Источник: Calciomercato