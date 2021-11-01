Журналист Скира: Конте потребовал у «Тоттенхэма» контракт на 45 миллионов и 3-4 топ-трансфера зимой

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом».
По информации журналиста Николо Скиры, итальянец готов возглавить команду, но при выполнении определенных условий.
Во-первых, 52-летний специалист рассчитывает на долгосрочный контракт. Речь идет о соглашении на три года с зарплатой 15 миллионов евро.
Во-вторых, тренер настаивает на усилении состава во время зимнего трансферного окна. Он требует подписания трех-четырех топ-футболистов в январе.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- У «Тоттенхэма» 3 поражения в 4 последних матчах.
- Лондонскую команду сейчас возглавляет Нуну Эшпириту Санту.
Источник: Твиттер Николо Скиры