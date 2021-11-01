Журналист Скира: Конте потребовал у «Тоттенхэма» контракт на 45 миллионов и 3-4 топ-трансфера зимой

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

По информации журналиста Николо Скиры, итальянец готов возглавить команду, но при выполнении определенных условий.

Во-первых, 52-летний специалист рассчитывает на долгосрочный контракт. Речь идет о соглашении на три года с зарплатой 15 миллионов евро.

Во-вторых, тренер настаивает на усилении состава во время зимнего трансферного окна. Он требует подписания трех-четырех топ-футболистов в январе.