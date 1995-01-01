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    Журналист Скира: Конте потребовал у «Тоттенхэма» контракт на 45 миллионов и 3-4 топ-трансфера зимой

    Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

    По информации журналиста Николо Скиры, итальянец готов возглавить команду, но при выполнении определенных условий.

    Во-первых, 52-летний специалист рассчитывает на долгосрочный контракт. Речь идет о соглашении на три года с зарплатой 15 миллионов евро.

    Во-вторых, тренер настаивает на усилении состава во время зимнего трансферного окна. Он требует подписания трех-четырех топ-футболистов в январе.

    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
    • У «Тоттенхэма» 3 поражения в 4 последних матчах.
    • Лондонскую команду сейчас возглавляет Нуну Эшпириту Санту.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8249

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё логично.
      Теперь ответ за владельцами.

      0
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      Рейтинг: +12335

      Hektor 84 1 час назад

      Конте еще тот шутник! Знает что сейчас можно развести только клубы Апл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3396

      tarasofka 2 часа назад

      максименка, рассказов, зобнин и соболев. не благодарите)

      2
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      Рейтинг: +1257

      ab15488 > tarasofka 1 час назад

      Если шейхи тряхнут лопатником, то может даже на Кокорина хватить

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