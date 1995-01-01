Беседин: «Шевченко мог напихать. На его месте я, может быть, прописал бы какого-то лещика»

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Футболист сборной Украины Артем Беседин рассказал о характере бывшего главного тренера команды Андрея Шевченко. Он покинул ее летом.
«Ко мне отлетает мяч, я Сергею Сидорчуку пяткой скидываю, уже последние минуты. Случилась обрезка, соперник бьeт в дальний угол – и там метр от штанги. Я захожу в раздевалку. Ну, видно, что переживает человек, нервничает. Говорит: «Что ты делаешь?!». Только, понятное дело не так, а грубее: «Что ты делаешь, ***? Кто так играет? Кто в центре пятками отдаeт, ещe и в таком матче?». И давай, короче. Мог напихать, и это всe было по делу.
Нормально ли это? Ну, кто как к этому относится. Я бы, может быть, ещe прописал какого-то лещика. Реально, это же не шутки. Серьeзный турнир, серьeзные задачи. Я всe прекрасно понимаю», – сказал Беседин на ютуб-канале «ОТДУШИВДУШУ».
- С Шевченко украинцы дошли до 1/4 финала Евро-2020.
- Шевченко сменил Александр Петраков.
- Шевченко сейчас без работы.
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