Беседин: «Шевченко мог напихать. На его месте я, может быть, прописал бы какого-то лещика»

Футболист сборной Украины Артем Беседин рассказал о характере бывшего главного тренера команды Андрея Шевченко. Он покинул ее летом.

«Ко мне отлетает мяч, я Сергею Сидорчуку пяткой скидываю, уже последние минуты. Случилась обрезка, соперник бьeт в дальний угол – и там метр от штанги. Я захожу в раздевалку. Ну, видно, что переживает человек, нервничает. Говорит: «Что ты делаешь?!». Только, понятное дело не так, а грубее: «Что ты делаешь, ***? Кто так играет? Кто в центре пятками отдаeт, ещe и в таком матче?». И давай, короче. Мог напихать, и это всe было по делу.

Нормально ли это? Ну, кто как к этому относится. Я бы, может быть, ещe прописал какого-то лещика. Реально, это же не шутки. Серьeзный турнир, серьeзные задачи. Я всe прекрасно понимаю», – сказал Беседин на ютуб-канале «ОТДУШИВДУШУ».