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    Примера. Дубль Барди позволил «Леванте» сыграть вничью с «Атлетико»

    В 11-м туре чемпионата Испании «Атлетико» упустил победу над «Леванте».

    Мадридцы дважды выходили вперед благодаря голам Антуана Гризманна и Матеуса Куньи, однако валенсийцы в обоих случаях отыгрались усилиями Эниса Барди, реализовавшего два пенальти.

    «Атлетико», набрав одно очко, поднялся с седьмого на шестое место в таблице Примеры. «Леванте» остался на 19-й строчке.

    Испания. Примера. 11-й тур

    Леванте – Атлетико – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гризманн, 12; 1:1 – Барди, 37 (с пенальти); 1:2 – Кунья, 76; 2:2 – Барди, 90 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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