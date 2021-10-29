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Материалы

Леванте - Атлетико

28.10.2021, Четверг, 22:30 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Примера, 11 тур Леванте - Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
24 тур
20 февраля, суббота 18:15 Атлетико 0:2 Леванте
2 тур
17 февраля, среда 21:00 Леванте 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
31 тур
23 июня, вторник 20:30 Леванте 0:1 Атлетико
19 тур
4 января, суббота 20:30 Атлетико 2:1 Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 14:00 Леванте 2:2 Атлетико
19 тур
13 января, воскресенье 14:00 Атлетико 1:0 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 17:15 Атлетико 3:0 Леванте
13 тур
25 ноября, суббота 22:45 Леванте 0:5 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Леванте 2:1 Атлетико
18 тур
2 января, суббота 22:30 Атлетико 1:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Атлетико
17 тур
3 января, суббота 18:00 Атлетико 3:1 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Леванте 2:0 Атлетико
17 тур
21 декабря, суббота 23:00 Атлетико 3:2 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
20 января, воскресенье 22:00 Атлетико 2:0 Леванте
1 тур
20 августа, понедельник 01:00 Леванте 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 14:00 Леванте 2:0 Атлетико
13 тур
20 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 3:2 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
24 апреля, воскресенье 21:00 Атлетико 4:1 Леванте
14 тур
4 декабря, суббота 20:00 Леванте 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 3:0 Леванте
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Леванте 0:1 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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