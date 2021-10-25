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  • Витория – об 1:7 с «Зенитом»: «Спартак» собирался играть агрессивнее. Мы были не готовы к запросам за спину»

Витория – об 1:7 с «Зенитом»: «Спартак» собирался играть агрессивнее. Мы были не готовы к запросам за спину»

25 октября 2021, 14:31
49

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

– Каким был план в атаке?

– Мы хотели больше играть в середине, чтобы оценить игру «Зенита», после чего перехватить инициативу. Собирались играть агрессивнее.

«Зенит» часто перехватывал мяч, убегал в контратаку. Это моя ошибка и ошибка игроков. Конечно, мы будем обсуждать это позже с игроками.

– Сегодня не было Жиго, но Кутепов все равно не попал в старт. Почему выбрали и Кофрие, и Рассказова в таком расположении?

– Кофрие и Рассказов – игроки, которые хорошо выступают в этой схеме, поэтому они попали в старт.

Нужно было быть агрессивнее – когда мы бежали назад, часто было уже поздно. Не могу сказать, что это результат индивидуальных ошибок. Это ошибки коллективные.

– Против «Лестера» «Спартак» тоже очень много пускал за спину. Если «Спартак» не может играть с таким пространством за спиной, почему «Спартак» так играет? Такой выбор – ваша главная ошибка?

– Отличный вопрос. Я прекрасно понимаю, что «Зенит» пользовался именно этим, особенно Мостовой и Вендел. Мы не были к этому готовы.

Нам нужно играть ниже, но нужно и накрывать соперника при потере. Хочу повторить, что это наша вина, которую мы признаем.

  • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
  • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

Витория – об отставке: «Делать такого рода заявления нельзя»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Витория Руй
Комментарии (49)
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slavа0508
1635162059
Вам также Лестер . за спину наваливал . а вы не готовы были . сколько же тогда вас учить надо ???Вот Зенит и научил ...
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заткнитемнерот
1635162951
- Мы не были готовы к забросу за спину (после Лестера) - Кофрие и Рассказов – игроки, которые хорошо выступают в этой схеме (в 3 центральных) Это клиника...
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oyabun
1635166492
Руй в этом интервью просто признался что он ничего не смыслит в тактике и проигрыш его вина. Да это и так всем очевидно! Вопрос - зачем и кому нужен такой тренер? Ау, Федун!!
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VVM1964
1635166566
" Это ошибки коллективные. " - это ТВОИ ошибки прежде всего , как с составом , так и с тактикой игры !!! (((
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Евгений Лесников
1635167697
В России -это называется "наступить на одни и те же грабли"....Семак просто применил тактику английского Лестера в отношении Спартака по забросу мяча за спину защитников красно-белых...А вот почему португальский специалист не сделал выводы из явных провалов обороны в игре с Лестером ?
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Дедуктор
1635167929
В Спартаке очень неплохие игроки собраны. Но - не по всем позициям. Напоминает команду ЦСКА не столь давних времен. Когда тоже неплохие и достаточные опытные игроки были в команде, но проигрывали систематически. Потому, что в составе были защитники Васин и Карпов. Почему тот ЦСКА проигрывал не так крупно, как нынешние хрюканы? Потому, что у одних на воротах Конифей, а у других - Пупс. Большая разница! В общем, укреплять нужно состав. 2-3 игроков на защитные позиции прикупить. Вратаря прикупить приличного. И разобраться, наконец, зачем в составе числятся на "генеральских окладах" Ребров с Ещем. А Руй? Руи такими своими интервью расписался в бесперспективности продолжения с ним сотрудничества. Тренера надо брать, знающего РПЛ и готового сразу включиться в полноценную работу. Например, Николича.
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balam
1635168410
кажись дебил полный.кого он там тренировал?
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belarus-gomel
1635169982
клоун, а не тренер.... лестер забил 4 с заброса за спину, а типа зенит не должен был воспользоваться такой подсказкой..... выход Азмуна - яркое подтверждение, что штаб Семака провел работу по матчу Спартак - Лестер, а штаб Витории просрал эту работу!!!!
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Ганнибал Лектор
1635173685
Мясу - не унывать, кто не падал, тот не поднимался. Удачи с Лестером!
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paracetamol
1635176555
Это не можем, на это не способны, Рассказов - хороший игрок для данной схемы... Это что за схема такая, Руй, специально под 1-7 сделана?
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