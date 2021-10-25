Витория – об 1:7 с «Зенитом»: «Спартак» собирался играть агрессивнее. Мы были не готовы к запросам за спину»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

– Каким был план в атаке?

– Мы хотели больше играть в середине, чтобы оценить игру «Зенита», после чего перехватить инициативу. Собирались играть агрессивнее.

«Зенит» часто перехватывал мяч, убегал в контратаку. Это моя ошибка и ошибка игроков. Конечно, мы будем обсуждать это позже с игроками.

– Сегодня не было Жиго, но Кутепов все равно не попал в старт. Почему выбрали и Кофрие, и Рассказова в таком расположении?

– Кофрие и Рассказов – игроки, которые хорошо выступают в этой схеме, поэтому они попали в старт.

Нужно было быть агрессивнее – когда мы бежали назад, часто было уже поздно. Не могу сказать, что это результат индивидуальных ошибок. Это ошибки коллективные.

– Против «Лестера» «Спартак» тоже очень много пускал за спину. Если «Спартак» не может играть с таким пространством за спиной, почему «Спартак» так играет? Такой выбор – ваша главная ошибка?

– Отличный вопрос. Я прекрасно понимаю, что «Зенит» пользовался именно этим, особенно Мостовой и Вендел. Мы не были к этому готовы.

Нам нужно играть ниже, но нужно и накрывать соперника при потере. Хочу повторить, что это наша вина, которую мы признаем.

1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.

«Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

Витория – об отставке: «Делать такого рода заявления нельзя»