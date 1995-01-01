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    Витория – об 1:7 с «Зенитом»: «Спартак» собирался играть агрессивнее. Мы были не готовы к запросам за спину»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

    – Каким был план в атаке?

    – Мы хотели больше играть в середине, чтобы оценить игру «Зенита», после чего перехватить инициативу. Собирались играть агрессивнее.

    «Зенит» часто перехватывал мяч, убегал в контратаку. Это моя ошибка и ошибка игроков. Конечно, мы будем обсуждать это позже с игроками.

    – Сегодня не было Жиго, но Кутепов все равно не попал в старт. Почему выбрали и Кофрие, и Рассказова в таком расположении?

    – Кофрие и Рассказов – игроки, которые хорошо выступают в этой схеме, поэтому они попали в старт.

    Нужно было быть агрессивнее – когда мы бежали назад, часто было уже поздно. Не могу сказать, что это результат индивидуальных ошибок. Это ошибки коллективные.

    – Против «Лестера» «Спартак» тоже очень много пускал за спину. Если «Спартак» не может играть с таким пространством за спиной, почему «Спартак» так играет? Такой выбор – ваша главная ошибка?

    – Отличный вопрос. Я прекрасно понимаю, что «Зенит» пользовался именно этим, особенно Мостовой и Вендел. Мы не были к этому готовы.

    Нам нужно играть ниже, но нужно и накрывать соперника при потере. Хочу повторить, что это наша вина, которую мы признаем.

    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
    • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

    Витория – об отставке: «Делать такого рода заявления нельзя»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии42
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      Рейтинг: +12148

      Hektor 84 14 минут назад

      Леня пойми футбол это не твое!

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      Рейтинг: +12148

      Hektor 84 16 минут назад

      Тренер сам подписал себе приговор когда сказал усиление ему не нужно. По большому счету Спартаку необходима хорошая чистка состава и усиление на каждую позицию. Но тупость силиконовой соски и мужа куколда с каждым годом все сильнее. И еще Федун разгони халдеев в менеджменте команды, все они прилипли к нефтяной трубе. А места профессионалам нет, потому что клопы их места заняли и сидят. Продай команду и они сами по себе рассосутся.

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      Рейтинг: +1728

      Ловкий Бубен 22 минуты назад

      ммммм--дддаааа, хотел запостить но внизу уже всё сказали . Лестер как под копирку ...)

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      Рейтинг: +12148

      Hektor 84 23 минуты назад

      Все гнали на немца! Скачет как клоун на бровке. Немец умел максимум выжимать из этого состава и хорошо давил на сильные стороны футболистов. Федун в очередной раз просчитался. Надо было удерживать немца. А так снова грабли! Эмери, Якин, Массимо Каррера, Тедеско могли со Спартаком доминировать в Рпл при должном усилении и терпении со стороны руководства. Федун продай Спартак и не мучай болел своей тупостью и своей силиконовой соской! Не надо нам чесать что Спартак без Лукойла загнется, это ты быстрее загнешься без дотаций от плешивого царя!

      0
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      Рейтинг: +347

      SLADE2019 25 минут назад

      О его "уровне" один факт того, что он так упорно ставит в основу Рассказова, многое свидетельствует. Плюс Умяров с Литвиновым. А здесь такой тонкий разговор о забросах за спину.

      1
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      Рейтинг: +756

      belarus-gomel 31 минуту назад

      клоун, а не тренер.... лестер забил 4 с заброса за спину, а типа зенит не должен был воспользоваться такой подсказкой.....

      выход Азмуна - яркое подтверждение, что штаб Семака провел работу по матчу Спартак - Лестер, а штаб Витории просрал эту работу!!!!

      4
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      Рейтинг: +1095

      balam 57 минут назад

      кажись дебил полный.кого он там тренировал?

      4
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      Рейтинг: +3575

      Дедуктор 1 час назад

      В Спартаке очень неплохие игроки собраны. Но - не по всем позициям. Напоминает команду ЦСКА не столь давних времен. Когда тоже неплохие и достаточные опытные игроки были в команде, но проигрывали систематически. Потому, что в составе были защитники Васин и Карпов. Почему тот ЦСКА проигрывал не так крупно, как нынешние хрюканы? Потому, что у одних на воротах Конифей, а у других - Пупс. Большая разница!
      В общем, укреплять нужно состав. 2-3 игроков на защитные позиции прикупить. Вратаря прикупить приличного. И разобраться, наконец, зачем в составе числятся на "генеральских окладах" Ребров с Ещем.
      А Руй? Руи такими своими интервью расписался в бесперспективности продолжения с ним сотрудничества. Тренера надо брать, знающего РПЛ и готового сразу включиться в полноценную работу. Например, Николича.

      4
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      Рейтинг: +29173

      VVM1964 > Дедуктор 1 час назад

      Ты забыл еще центральную зону - там тоже ЖОПА (((

      3
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    • ...
      Рейтинг: +227

      Евгений Лесников 1 час назад

      В России -это называется "наступить на одни и те же грабли"....Семак просто применил тактику английского Лестера в отношении Спартака по забросу мяча за спину защитников красно-белых...А вот почему португальский специалист не сделал выводы из явных провалов обороны в игре с Лестером ?

      5
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      Рейтинг: +10979

      NewLife 1 час назад

      "Собирались играть агрессивнее."
      Пока Айртон "агрессивно" подпрыгивал, подружка рукаку агрессивно прыгнула выше и пробила над его головой в ворота.((

      1
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      ...
      Рейтинг: +29173

      VVM1964 > NewLife 1 час назад

      Какого хера маленький Айртон держит в такой момент Азмуна ??? Тренер есть в команде или нет - это все должно прорабатываться до матча (((

      3
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