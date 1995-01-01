Витория – об 1:7 с «Зенитом»: «Спартак» собирался играть агрессивнее. Мы были не готовы к запросам за спину»

Леня пойми футбол это не твое!
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.
– Каким был план в атаке?
– Мы хотели больше играть в середине, чтобы оценить игру «Зенита», после чего перехватить инициативу. Собирались играть агрессивнее.
«Зенит» часто перехватывал мяч, убегал в контратаку. Это моя ошибка и ошибка игроков. Конечно, мы будем обсуждать это позже с игроками.
– Сегодня не было Жиго, но Кутепов все равно не попал в старт. Почему выбрали и Кофрие, и Рассказова в таком расположении?
– Кофрие и Рассказов – игроки, которые хорошо выступают в этой схеме, поэтому они попали в старт.
Нужно было быть агрессивнее – когда мы бежали назад, часто было уже поздно. Не могу сказать, что это результат индивидуальных ошибок. Это ошибки коллективные.
– Против «Лестера» «Спартак» тоже очень много пускал за спину. Если «Спартак» не может играть с таким пространством за спиной, почему «Спартак» так играет? Такой выбор – ваша главная ошибка?
– Отличный вопрос. Я прекрасно понимаю, что «Зенит» пользовался именно этим, особенно Мостовой и Вендел. Мы не были к этому готовы.
Нам нужно играть ниже, но нужно и накрывать соперника при потере. Хочу повторить, что это наша вина, которую мы признаем.
- 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
- Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
- «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
Витория – об отставке: «Делать такого рода заявления нельзя»