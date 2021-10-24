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  • Витория – об отставке: «Делать такого рода заявления нельзя»

Витория – об отставке: «Делать такого рода заявления нельзя»

24 октября 2021, 22:52
12

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался отвечать на вопрос о возможном увольнении с занимаемого поста.

«Я не стану комментировать вопросы об отставке. Если есть вопросы по игре – пожалуйста. Бывают сложные моменты, но мужчина должен их принять. Делать такого рода заявления нельзя», – сказал португалец.

  • Сегодня «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
  • Москвичи идут на 7-м месте в таблице РПЛ.
  • Витория возглавляет команду с мая.

В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Витории

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Форвард 79
1635105725
Конечно нельзя! Самому уйти это потерять хороший и жирный контракт. А если все таки уволят, то отступные в студию
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ySS
1635106301
Это не последний "подарок" от вас с Леонитом? Не хорошо, но будем знать
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Zloikaksobaka
1635106358
Он такой же **** как и Черчесов,осталось только услышать что тренер спартака государственная должность с которой уйти нельзя,45 лет болею за Спартак но такой безнадеги как в этом сезоне не припомню.
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lipatov32
1635107964
Дерьмо с дерьмом притягиваются!!! Они нашли друг друга! Надеюсь не уволят!))))
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Guinnesss
1635120903
Потому что ты за баблом приехал. Настоящий мужик написал бы по своему желанию! Говно тренер и клуб говно!
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Play
1635133559
Ну ясно, с этой командой всё
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BlackMurder
1635136328
Никак этот клуб не может найти тренера, после кареры
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yorgenbarenz
1635139555
С рекордным поражением.С пох..стским отношением к своей "работе".С отличной "зарплатой!" Руй! В добрые(или недобрые?)царские времена было в ходу в верхах общества и армии выражение: На,револьверт,застрелись!Это,когда человек накосячит,а духу принять к себе меры не хватало.Сейчас не принято стреляться,но,всё же,надо удочки свои в походное положение приготовить,чтобы свалить отсюда в темноте,завалив на спину мешок с отступными.
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alefreddy
1635149985
игроки никакие и Гвардила ничего бы не сделал может только 5-1
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RJM555
1635158298
конечно нельзя он же не совсем с ума сошел.........
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