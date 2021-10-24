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    Витория – об отставке: «Делать такого рода заявления нельзя»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался отвечать на вопрос о возможном увольнении с занимаемого поста.

    «Я не стану комментировать вопросы об отставке. Если есть вопросы по игре – пожалуйста. Бывают сложные моменты, но мужчина должен их принять. Делать такого рода заявления нельзя», – сказал португалец.

    • Сегодня «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
    • Москвичи идут на 7-м месте в таблице РПЛ.
    • Витория возглавляет команду с мая.

    В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Витории

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2021 22:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +261

      lipatov32 1 час назад

      Дерьмо с дерьмом притягиваются!!! Они нашли друг друга! Надеюсь не уволят!))))

      0
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      Рейтинг: +68

      Zloikaksobaka 1 час назад

      Он такой же **** как и Черчесов,осталось только услышать что тренер спартака государственная должность с которой уйти нельзя,45 лет болею за Спартак но такой безнадеги как в этом сезоне не припомню.

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      Рейтинг: +380

      Жорик секс обжорик > Zloikaksobaka 1 час назад

      Ой да каждый год такое поёте..

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      Рейтинг: +3090

      ySS 1 час назад

      Это не последний "подарок" от вас с Леонитом?
      Не хорошо, но будем знать

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      Рейтинг: +271

      Форвард 79 1 час назад

      Конечно нельзя!
      Самому уйти это потерять хороший и жирный контракт. А если все таки уволят, то отступные в студию

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