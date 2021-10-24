Витория – об отставке: «Делать такого рода заявления нельзя»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался отвечать на вопрос о возможном увольнении с занимаемого поста.

«Я не стану комментировать вопросы об отставке. Если есть вопросы по игре – пожалуйста. Бывают сложные моменты, но мужчина должен их принять. Делать такого рода заявления нельзя», – сказал португалец.

Сегодня «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

Москвичи идут на 7-м месте в таблице РПЛ.

Витория возглавляет команду с мая.

В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Витории