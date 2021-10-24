Примера. Дубль Суареса принес «Атлетико» ничью в матче с «Реал Сосьедадом»

В десятом туре чемпионата Испании «Атлетико» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в Мадриде.
Гости вели в два мяча, однако столичная команда отыгралась благодаря голам Луиса Суареса.
Набрав одно очко, «Реал Сосьедад» вернул себе лидерство в Примере. «Атлетико» ничья в этой игре позволила подняться с шестого на четвертое место.
Испания. Примера. 10-й тур
Атлетико – Реал Сосьедад – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сорлот, 7; 0:2 – Исак, 48; 1:2 – Суарес, 61; 2:2 – Суарес, 77 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»