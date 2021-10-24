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Материалы

Атлетико - Реал Сосьедад

24.10.2021, Воскресенье, 22:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Примера, 10 тур Атлетико - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 23:00 Атлетико 2:1 Реал Сосьедад
15 тур
22 декабря, вторник 21:45 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
38 тур
19 июля, воскресенье 22:00 Атлетико 1:1 Реал Сосьедад
4 тур
14 сентября, суббота 19:30 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
26 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико
10 тур
27 октября, суббота 21:45 Атлетико 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
33 тур
19 апреля, четверг 20:30 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико
14 тур
2 декабря, суббота 18:15 Атлетико 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
4 апреля, вторник 22:30 Атлетико 1:0 Реал Сосьедад
11 тур
5 ноября, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
27 тур
1 марта, вторник 23:00 Атлетико 3:0 Реал Сосьедад
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
30 тур
7 апреля, вторник 21:00 Атлетико 2:0 Реал Сосьедад
11 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 4:0 Реал Сосьедад
3 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Реал Сосьедад 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Атлетико 0:1 Реал Сосьедад
8 тур
21 октября, воскресенье 23:30 Реал Сосьедад 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 20:00 Атлетико 1:1 Реал Сосьедад
1 тур
21 января, суббота 23:00 Реал Сосьедад 0:4 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
10 апреля, воскресенье 21:00 Атлетико 3:0 Реал Сосьедад
12 тур
21 ноября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:4 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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