Суарес: «В борьбе за «Золотой мяч» у Месси нет конкурентов»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес полагает, что «Золотой мяч» в этом году получит Лионель Месси. Уругваец тоже номинирован на награду.

«Лео заслужил «Золотой мяч». Он провел прекрасный год. Он стал лучшим бомбардиром Примеры, выиграл Кубок Америки. Это увеличивает его шансы на «Золотой мяч».

Нужно помнить, как тяжело держать уровень год за годом. Вручая «Золотой мяч», нужно это иметь в виду. Думаю, у Месси нет конкурентов», – считает Суарес.