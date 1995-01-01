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    Суарес: «В борьбе за «Золотой мяч» у Месси нет конкурентов»

    Форвард «Атлетико» Луис Суарес полагает, что «Золотой мяч» в этом году получит Лионель Месси. Уругваец тоже номинирован на награду.

    «Лео заслужил «Золотой мяч». Он провел прекрасный год. Он стал лучшим бомбардиром Примеры, выиграл Кубок Америки. Это увеличивает его шансы на «Золотой мяч».

    Нужно помнить, как тяжело держать уровень год за годом. Вручая «Золотой мяч», нужно это иметь в виду. Думаю, у Месси нет конкурентов», – считает Суарес.

    • У Месси уже есть 6 «Золотых мячей».
    • Награду вручат в декабре.
    • В сезоне Лиги 1 форвард «ПСЖ» Месси не забил ни разу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ole

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      d с 24 минуты назад

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      Рейтинг: +1435

      Maxi_7 35 минут назад

      Читаю заголовок - Суарес: " В борьбе за «Золотой мяч» у Месси нет ... ( и в эту долю секунды в голове фраза заканчивается словом "шансов", и возникает призрачная надежда, неужели Луис такой красавец, неужели он сейчас скажет это и наконец появится хоть один объективный человек, не хвалящий болото, в котором купался...) конкурентов"... .... ...............

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      Рейтинг: +12142

      Hektor 84 50 минут назад

      А чем он его заслужил? По мне есть более достойные кандидаты.

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      Рейтинг: +952

      Andrew01 56 минут назад

      Роналду переходя из клуба в клуб, продолжает показывать высокий уровень и тянуть команду, Месси же перейдя в ПСЖ сдулся и стал всего-лишь одним из... Объективно ни Роналду ни Месси не заслуживают Золотого мяча, у этого мира должен быть новый герой...

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      Рейтинг: +10550

      Cleaner 1 час назад

      В этом году Месси - не конкурент. Не за что ему сейчас эту награду вручать...

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