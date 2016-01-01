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    Примера. «Валенсия» спасла ничью в игре с «Мальоркой», забив два гола после 90-й минуты

    В десятом туре чемпионата Испании «Валенсия» ушла от домашнего поражения в матче с «Мальоркой» – ничья 2:2.

    Левантийцы уступали в два мяча до компенсированного времени, после чего сумели сравнять счeт, отличившись на 93-й и 99-й минутах.

    Российский полузащитник Денис Черышев в игре участие не принимал.

    Испания. Примера. 10-й тур

    Валенсия – Мальорка – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Анхель, 32; 0:2 – Дьякаби, 38 (в свои ворота); 1:2 – Гедеш, 90+3; 2:2 – Гайя, 90+9.

    Удаление: нет – Ли Кан Ин, 55.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67900

      insider_retro 2 часа назад

      Настойчивость, фарт и спасение! То, чего не хватает некоторым матчам, что бы дотянуть до статуса бескомпромиссных поединков...

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