Примера. «Валенсия» спасла ничью в игре с «Мальоркой», забив два гола после 90-й минуты

В десятом туре чемпионата Испании «Валенсия» ушла от домашнего поражения в матче с «Мальоркой» – ничья 2:2.

Левантийцы уступали в два мяча до компенсированного времени, после чего сумели сравнять счeт, отличившись на 93-й и 99-й минутах.

Российский полузащитник Денис Черышев в игре участие не принимал.

Испания. Примера. 10-й тур

Валенсия – Мальорка – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Анхель, 32; 0:2 – Дьякаби, 38 (в свои ворота); 1:2 – Гедеш, 90+3; 2:2 – Гайя, 90+9.

Удаление: нет – Ли Кан Ин, 55.

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