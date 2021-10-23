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Материалы

Валенсия - Мальорка

23.10.2021, Суббота, 15:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 10 тур Валенсия - Мальорка
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 14:00 Мальорка 4:1 Валенсия
3 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Валенсия 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Валенсия 2:0 Мальорка
5 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Мальорка 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Валенсия 2:2 Мальорка
8 тур
15 октября, суббота 20:00 Мальорка 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
5 марта, суббота 20:00 Мальорка 1:2 Валенсия
8 тур
23 октября, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Мальорка
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 23:00 Мальорка 3:2 Валенсия
12 тур
28 ноября, суббота 22:00 Валенсия 1:1 Мальорка
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 19:00 Мальорка 3:1 Валенсия
1 тур
30 августа, суббота 23:55 Валенсия 3:0 Мальорка
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Валенсия 0:3 Мальорка
11 тур
3 ноября, суббота 22:00 Мальорка 0:2 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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