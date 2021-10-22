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    Семак – о сильных сторонах «Спартака»: «Игра в обороне и контратаки»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Как вы воспринимали дерби двух столиц, когда были игроком «Зенита», и позже, уже в качестве главного тренера? Для вас это больше чем рядовой матч?

    – Я думаю, сколько болельщиков, столько и мнений, но для нас «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично.

    Моя футбольная жизнь прошла, по большей части, в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником. Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением.

    Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков – спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас.

    – С точки зрения футбольной составляющей чем силен «Спартак», который пропускает четыре гола от «Лестера»?

    – «Спартак» силен контратаками, «Спартак» силен в обороне, даже несмотря на то, что они пропустили четыре, это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот.

    Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться.

    – «Спартак» Руя Витории с футбольной точки зрения отличается от команды Доменико Тедеско?

    – Не мне сравнивать, тем более, в медийном пространстве. Я с уважением отношусь к любому тренеру. Я понимаю, каково это работать в таких командах, как «Спартак» и «Зенит», какое давление оказывается со стороны журналистов и специалистов.

    Работать на этой позиции очень непросто, я прекрасно это понимаю. Тренер «Спартака» старается выжимать максимум из того, что может сделать, всегда относится к ситуации позитивно – это достойно уважения.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Vitaga 4 секунды назад

      )) Семак просто не понимает чем отличаются Спартак Тедеско от Спартака Руя. для этого надо думать и иметь свою концепцию игры а Семак по сути как был и остался просто игроком. Тренер он как папаша команды - как старший над игроками. расставил по позициям послушал какие то рекомендации от остальных специалистов и вперед. каких то концептуальных идей или какого то собственного виденья игры у него нет. так у нас везде. не только в футболе. Это непрофессиональный подход. Он хороший исполнитель - послушный главное

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      Рейтинг: +10899

      NewLife 16 минут назад

      Хоть и трудно это ожидать, надеюсь на хороший футбол в исполнении обеих команд вопреки судейству.

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      Рейтинг: +14734

      Garrincha58 19 минут назад


      даже по этому инвертю видно что Семак как спец не очень высокого уровня если утверждает о хорошей обороне Спартака как раз оборона и подводит Спартак чаще и особенно крайние защитники да и в центре часто косячит Джикия хотя они с Зенитом одного уровня у тех защита ещё слабее особенно вратарская позиция

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