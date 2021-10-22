Семак – о сильных сторонах «Спартака»: «Игра в обороне и контратаки»

)) Семак просто не понимает чем отличаются Спартак Тедеско от Спартака Руя. для этого надо думать и иметь свою концепцию игры а Семак по сути как был и остался просто игроком. Тренер он как папаша команды - как старший над игроками. расставил по позициям послушал какие то рекомендации от остальных специалистов и вперед. каких то концептуальных идей или какого то собственного виденья игры у него нет. так у нас везде. не только в футболе. Это непрофессиональный подход. Он хороший исполнитель - послушный главное
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».
– Как вы воспринимали дерби двух столиц, когда были игроком «Зенита», и позже, уже в качестве главного тренера? Для вас это больше чем рядовой матч?
– Я думаю, сколько болельщиков, столько и мнений, но для нас «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично.
Моя футбольная жизнь прошла, по большей части, в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником. Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением.
Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков – спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас.
– С точки зрения футбольной составляющей чем силен «Спартак», который пропускает четыре гола от «Лестера»?
– «Спартак» силен контратаками, «Спартак» силен в обороне, даже несмотря на то, что они пропустили четыре, это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот.
Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться.
– «Спартак» Руя Витории с футбольной точки зрения отличается от команды Доменико Тедеско?
– Не мне сравнивать, тем более, в медийном пространстве. Я с уважением отношусь к любому тренеру. Я понимаю, каково это работать в таких командах, как «Спартак» и «Зенит», какое давление оказывается со стороны журналистов и специалистов.
Работать на этой позиции очень непросто, я прекрасно это понимаю. Тренер «Спартака» старается выжимать максимум из того, что может сделать, всегда относится к ситуации позитивно – это достойно уважения.
- Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»
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