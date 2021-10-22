Семак – о сильных сторонах «Спартака»: «Игра в обороне и контратаки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».

– Как вы воспринимали дерби двух столиц, когда были игроком «Зенита», и позже, уже в качестве главного тренера? Для вас это больше чем рядовой матч?

– Я думаю, сколько болельщиков, столько и мнений, но для нас «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично.

Моя футбольная жизнь прошла, по большей части, в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником. Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением.

Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков – спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас.

– С точки зрения футбольной составляющей чем силен «Спартак», который пропускает четыре гола от «Лестера»?

– «Спартак» силен контратаками, «Спартак» силен в обороне, даже несмотря на то, что они пропустили четыре, это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот.

Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться.

– «Спартак» Руя Витории с футбольной точки зрения отличается от команды Доменико Тедеско?

– Не мне сравнивать, тем более, в медийном пространстве. Я с уважением отношусь к любому тренеру. Я понимаю, каково это работать в таких командах, как «Спартак» и «Зенит», какое давление оказывается со стороны журналистов и специалистов.

Работать на этой позиции очень непросто, я прекрасно это понимаю. Тренер «Спартака» старается выжимать максимум из того, что может сделать, всегда относится к ситуации позитивно – это достойно уважения.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге.

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»