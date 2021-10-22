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  • Семак – о сильных сторонах «Спартака»: «Игра в обороне и контратаки»

Семак – о сильных сторонах «Спартака»: «Игра в обороне и контратаки»

22 октября 2021, 16:56
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».

– Как вы воспринимали дерби двух столиц, когда были игроком «Зенита», и позже, уже в качестве главного тренера? Для вас это больше чем рядовой матч?

– Я думаю, сколько болельщиков, столько и мнений, но для нас «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично.

Моя футбольная жизнь прошла, по большей части, в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником. Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением.

Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков – спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас.

– С точки зрения футбольной составляющей чем силен «Спартак», который пропускает четыре гола от «Лестера»?

– «Спартак» силен контратаками, «Спартак» силен в обороне, даже несмотря на то, что они пропустили четыре, это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот.

Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться.

– «Спартак» Руя Витории с футбольной точки зрения отличается от команды Доменико Тедеско?

– Не мне сравнивать, тем более, в медийном пространстве. Я с уважением отношусь к любому тренеру. Я понимаю, каково это работать в таких командах, как «Спартак» и «Зенит», какое давление оказывается со стороны журналистов и специалистов.

Работать на этой позиции очень непросто, я прекрасно это понимаю. Тренер «Спартака» старается выжимать максимум из того, что может сделать, всегда относится к ситуации позитивно – это достойно уважения.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (11)
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Garrincha58
1634912458
даже по этому инвертю видно что Семак как спец не очень высокого уровня если утверждает о хорошей обороне Спартака как раз оборона и подводит Спартак чаще и особенно крайние защитники да и в центре часто косячит Джикия хотя они с Зенитом одного уровня у тех защита ещё слабее особенно вратарская позиция
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NewLife
1634912640
Хоть и трудно это ожидать, надеюсь на хороший футбол в исполнении обеих команд вопреки судейству.
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Vitaga
1634913642
)) Семак просто не понимает чем отличаются Спартак Тедеско от Спартака Руя. для этого надо думать и иметь свою концепцию игры а Семак по сути как был и остался просто игроком. Тренер он как папаша команды - как старший над игроками. расставил по позициям послушал какие то рекомендации от остальных специалистов и вперед. каких то концептуальных идей или какого то собственного виденья игры у него нет. так у нас везде. не только в футболе. Это непрофессиональный подход. Он хороший исполнитель - послушный главное
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paracetamol
1634913867
Супер оборона у рыл, Лестер это доказал, и даже не Лестер, а один африканский нег.ритенок.
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alefreddy
1634915498
Семак наверное пошутил насчет обороны это самое слабое звено в команде.Одна надежда на Кофрие
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neveldomha
1634917975
Без Жиго, это даже не оборона, а студень. Можно резать без ножа. Поэтому играть от обороны со Спартаком не стоит. Хотя это любимый стиль игры Бонданыча
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mamba9090909
1634919442
Особенно оборона))))))
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maygli
1634941187
Ну вот, все секреты наши выведал. Как вот с ним теперь играть?
Ответить
lordmrv
1634977454
Даже интересно, кто в обороне то играть будет у Спартака. Жиго дисквал, Рассказов себя проявил во всей красе. Гапонова выставят?
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