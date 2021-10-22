Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии игры со «Спартаком» рассказал о состоянии травмированных полузащитников Клаудиньо и Малкома.

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле.

Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить.

По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», – сказал Семак.