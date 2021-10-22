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  • Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»

Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»

22 октября 2021, 16:21
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии игры со «Спартаком» рассказал о состоянии травмированных полузащитников Клаудиньо и Малкома.

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле.

Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить.

По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», – сказал Семак.

  • Оба футболиста получили повреждения в матче ЛЧ с «Ювентусом» (0:1).
  • Малком в текущем сезоне забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 12 играх.
  • Клаудиньо провел 9 встреч, отличился 2 голами и 2 результативными передачами.
  • «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье в 19:00 мск.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Малком Клаудиньо Семак Сергей
Комментарии (13)
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Блямба
1634909318
ждём красно-белую поллюцию...
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Давид59
1634909546
Вот это Спартаку повезло. Надеюсь, хоть Клаудиньо выйдет. Иначе будет тяжко
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ySS
1634911668
Азмун и Бариос - определяющие, остальные ротация.
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Ловкий Бубен
1634916282
Хрякам повезло не будет Кузяева, Малкома, Клаудиньо...
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rash1959
1634916661
Да не пи--и сирожа, выйдут как миленькие. Симак как конь стал, там тоже перед игрой со Спартаком объявляют полкоманды инвалидов, а на игре все целенькие.
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slavа0508
1634923162
Ну если так сказал . значит 100% выйдут . да и какая разница нам ...если попрёт игра то Малком нам не страшен . а если не попрёт так тогда что с ними . что без них . плясать надо от себя ....
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polt
1634929251
Воду мутит.
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Plyash
1635014499
Семак сидит на хлебушке и маслице подсолнечном,откуда же мозги работать будут. Скоро пшеницей срать начнёт,не иначе...
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