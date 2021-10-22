Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии игры со «Спартаком» рассказал о состоянии травмированных полузащитников Клаудиньо и Малкома.
«Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле.
Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить.
По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», – сказал Семак.
- Оба футболиста получили повреждения в матче ЛЧ с «Ювентусом» (0:1).
- Малком в текущем сезоне забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 12 играх.
- Клаудиньо провел 9 встреч, отличился 2 голами и 2 результативными передачами.
- «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье в 19:00 мск.
Источник: Официальный сайт «Зенита»