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    Семак: «Есть сомнения, что Малком и Клаудиньо смогут выйти на поле в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии игры со «Спартаком» рассказал о состоянии травмированных полузащитников Клаудиньо и Малкома.

    «Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле.

    Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить.

    По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», – сказал Семак.

    • Оба футболиста получили повреждения в матче ЛЧ с «Ювентусом» (0:1).
    • Малком в текущем сезоне забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 12 играх.
    • Клаудиньо провел 9 встреч, отличился 2 голами и 2 результативными передачами.
    • «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье в 19:00 мск.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3040

      ySS 32 минуты назад

      Азмун и Бариос - определяющие, остальные ротация.

      0
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      Рейтинг: +5180

      Давид59 1 час назад

      Вот это Спартаку повезло. Надеюсь, хоть Клаудиньо выйдет. Иначе будет тяжко

      0
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      Рейтинг: +1167

      Блямба 1 час назад

      ждём красно-белую поллюцию...

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