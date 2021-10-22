Черчесов: «Интерес «Ювентуса» к Головину был неслучаен. Возможно, в будущем он возобновится»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью TuttoJuve рассказал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике.

Не люблю рассуждать на тему «если бы да кабы». Конечно, «Ювентус» действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится.

Кто из российских игроков мог бы закрепиться в Италии? Серия А — очень жeсткая и конкурентоспособная лига. Она исторически сложна для российских игроков. Это также видно на примере Миранчука.

Я вижу, что Италия снова становится сильнее на европейском уровне. Ваша победа на чемпионате Европы – не случайность. Я очень уважаю итальянский футбол и тренеров из этой страны», – сказал Черчесов.