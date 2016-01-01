Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Черчесов: «Интерес «Ювентуса» к Головину был неслучаен. Возможно, в будущем он возобновится»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью TuttoJuve рассказал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина продолжить карьеру в «Ювентусе».

    «Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике.

    Не люблю рассуждать на тему «если бы да кабы». Конечно, «Ювентус» действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится.

    Кто из российских игроков мог бы закрепиться в Италии? Серия А — очень жeсткая и конкурентоспособная лига. Она исторически сложна для российских игроков. Это также видно на примере Миранчука.

    Я вижу, что Италия снова становится сильнее на европейском уровне. Ваша победа на чемпионате Европы – не случайность. Я очень уважаю итальянский футбол и тренеров из этой страны», – сказал Черчесов.

    • В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В 100 матчах за клуб он забил 16 голов и сделал 20 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru