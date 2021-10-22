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  • Черчесов: «Интерес «Ювентуса» к Головину был неслучаен. Возможно, в будущем он возобновится»

Черчесов: «Интерес «Ювентуса» к Головину был неслучаен. Возможно, в будущем он возобновится»

22 октября 2021, 09:59
1

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью TuttoJuve рассказал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике.

Не люблю рассуждать на тему «если бы да кабы». Конечно, «Ювентус» действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится.

Кто из российских игроков мог бы закрепиться в Италии? Серия А — очень жeсткая и конкурентоспособная лига. Она исторически сложна для российских игроков. Это также видно на примере Миранчука.

Я вижу, что Италия снова становится сильнее на европейском уровне. Ваша победа на чемпионате Европы – не случайность. Я очень уважаю итальянский футбол и тренеров из этой страны», – сказал Черчесов.

  • В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
  • Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.
  • В 100 матчах за клуб он забил 16 голов и сделал 20 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Монако Ювентус Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Garrincha58
1634912711
какой Ювентус он в Монако вечно то болен то меняют на 60-70-й минуте не помню чтобы он отыграл целый матч
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