Черчесов: «Интерес «Ювентуса» к Головину был неслучаен. Возможно, в будущем он возобновится»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью TuttoJuve рассказал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина продолжить карьеру в «Ювентусе».
«Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике.
Не люблю рассуждать на тему «если бы да кабы». Конечно, «Ювентус» действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится.
Кто из российских игроков мог бы закрепиться в Италии? Серия А — очень жeсткая и конкурентоспособная лига. Она исторически сложна для российских игроков. Это также видно на примере Миранчука.
Я вижу, что Италия снова становится сильнее на европейском уровне. Ваша победа на чемпионате Европы – не случайность. Я очень уважаю итальянский футбол и тренеров из этой страны», – сказал Черчесов.
- В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В 100 матчах за клуб он забил 16 голов и сделал 20 ассистов.