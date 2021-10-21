Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» обыграл ПСВ, «Спарта» и «Лион» забили семь голов на двоих

Завершились еще семь матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа A. 3-й тур
Спарта (Чехия) – Лион (Франция) – 3:4 (2:1)
Голы: 1:0 – Гараслин, 4; 2:0 – Гараслин, 19; 2:1 – Экамби, 42; 2:2 – Ауа, 53; 2:3 – Пакета, 67; 2:4 – Экамби, 88; 3:4 – Крейчий, 90+6.
Рейнджерс (Шотландия) – Брондбю (Дания) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Балогун, 18; 2:0 – Руф, 30.
Лига Европы. Группа B. 3-й тур
ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Боадю, 20; 1:1 – Гакпо, 59; 1:2 – Диоп, 89.
Штурм (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Исак, 69.
Удаление: Горенц-Станкович, 87 – нет.
Лига Европы. Группа C. 3-й тур
Наполи (Италия) – Легия (Польша) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Инсинье, 76; 2:0 – Осимхен, 80; 3:0 – Политано, 90+5.
Лига Европы. Группа D. 3-й тур
Айнтрахт (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Борре, 26 (с пенальти); 1:1 – Эль-Араби, 30 (с пенальти); 2:1 – Туре, 45+3; 3:1 – Камада, 59.
Лига Европы. Группа H. 3-й тур
Вест Хэм (Англия) – Генк (Бельгия) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Доусон, 45+1; 2:0 – Диоп, 57; 3:0 – Боуэн, 59.