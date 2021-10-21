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    Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» обыграл ПСВ, «Спарта» и «Лион» забили семь голов на двоих

    Завершились еще семь матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 3-й тур

    Спарта (Чехия) – Лион (Франция) – 3:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Гараслин, 4; 2:0 – Гараслин, 19; 2:1 – Экамби, 42; 2:2 – Ауа, 53; 2:3 – Пакета, 67; 2:4 – Экамби, 88; 3:4 – Крейчий, 90+6.

    Рейнджерс (Шотландия) – Брондбю (Дания) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Балогун, 18; 2:0 – Руф, 30.

    Лига Европы. Группа B. 3-й тур

    ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Боадю, 20; 1:1 – Гакпо, 59; 1:2 – Диоп, 89.

    Штурм (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Исак, 69.

    Удаление: Горенц-Станкович, 87 – нет.

    Лига Европы. Группа C. 3-й тур

    Наполи (Италия) – Легия (Польша) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Инсинье, 76; 2:0 – Осимхен, 80; 3:0 – Политано, 90+5.

    Лига Европы. Группа D. 3-й тур

    Айнтрахт (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Борре, 26 (с пенальти); 1:1 – Эль-Араби, 30 (с пенальти); 2:1 – Туре, 45+3; 3:1 – Камада, 59.

    Лига Европы. Группа H. 3-й тур

    Вест Хэм (Англия) – Генк (Бельгия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Доусон, 45+1; 2:0 – Диоп, 57; 3:0 – Боуэн, 59.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.10.2021 23:59
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