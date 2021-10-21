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Штурм - Реал Сосьедад

21.10.2021, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 3 тур Штурм - Реал Сосьедад
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 6 3 3 0 7:4 +3 12
2. Реал Сосьедад 6 2 3 1 9:6 +3 9
3. ПСВ 6 2 2 2 9:8 +1 8
4. Штурм 6 0 2 4 3:10 -7 2
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