Ракицкий: «Зенит» не боялся играть, даже некоторое время доминировал над «Ювентусом»

ЩИТО? Кто над кем доминировал? Вот дятел... Походу Ракицкий игру не смотрел))
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Концентрация была, все было. Мы не боялись играть, даже некоторое время доминировали над соперником. У нас были моменты, у нас были эпизоды. Но это футбол, мы не забиваем, у них во втором тайме один момент – они забивают.
Хорошая игра, динамичная. Думаю, всем понравилось то, как играл «Зенит» – никто не отбивался. Для нас это был праздник, мы хотели показать болельщикам, что можем показывать красивый футбол», – сказал Ракицкий.
- «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
- Победный гол был забит на 86-й минуте Деяном Кулушевски.
- Итальянцы набрали 9 очков в 3 турах ЛЧ, россияне – 3 балла.