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  • Ракицкий: «Зенит» не боялся играть, даже некоторое время доминировал над «Ювентусом»

Ракицкий: «Зенит» не боялся играть, даже некоторое время доминировал над «Ювентусом»

21 октября 2021, 11:15
14

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Концентрация была, все было. Мы не боялись играть, даже некоторое время доминировали над соперником. У нас были моменты, у нас были эпизоды. Но это футбол, мы не забиваем, у них во втором тайме один момент – они забивают.

Хорошая игра, динамичная. Думаю, всем понравилось то, как играл «Зенит» – никто не отбивался. Для нас это был праздник, мы хотели показать болельщикам, что можем показывать красивый футбол», – сказал Ракицкий.

  • «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
  • Победный гол был забит на 86-й минуте Деяном Кулушевски.
  • Итальянцы набрали 9 очков в 3 турах ЛЧ, россияне – 3 балла.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Ракицкий Ярослав
Комментарии (14)
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R_a_i_n
1634805362
Доминировал-доминировал, но не выдоминировал...
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ilichkadr
1634805476
Ярослав, лучше бы ты промолчал. Футбол это не только красота, но и голы.
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NewLife
1634805557
Правильная оценка, но только в отношении той части игры, которая проходила без зюбы.
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Plyash
1634805719
Прекращай после драки кулаками махать,мастер,а то сам себе в глазень заедешь. Надо было на последних секундах штрафной забивать,героем стал бы.
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DemSerg
1634806807
ЩИТО? Кто над кем доминировал? Вот дятел... Походу Ракицкий игру не смотрел))
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Иван Петров 1986
1634809791
Доминировали это когда хотя бы 3:0, а у вас 0:1.
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Вомбат
1634811260
Конечно, Зенит ни Челси на Юве не боялся. Просто футбол -- такой вид спорта, в котором нечего делать без спортивной злости и управляемой агрессии. Без заряженности на победу. А откуда все это возьмется у команды, если тренер- веган?
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mamba9090909
1634813684
Доминировать, это быть постоянно в атаке, давить на соперника, а когда из всех передач 80% поперёк поля или назад, это не доминация.
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Sancho010365
1634820012
Ярослав, ты отработал вчера на 5. Боец и молодец! Особенно подчищал у своих ворот в первом тайме, только дурень мог не заметить добротную игру нашего украинца. И я горжусь такими игроками как Ракицкий. И команда сыграла на хорошем уровне. Но я уверен, ставилась задача забить в конце игры. Потому что если бы в начале забили, было бы как в прошлом году с Локомотивом дома 2:3.
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Garrincha58
1634828757
Ракицкий давно уже не тянет тем более в ЛЧ первый год полтора ещё как то смотрелся а сейчас сплошные косяки и ни одного понтового штрафного Ловрен ещё тупее вот с такой защитой они играют да ещё и Крицюк играет как юный вратарь особенно на выходах так нельзя играть в команде РПЛ и уж тем более в ЛЧ это самый слабый воротчик за последние 20 лет в Зените
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