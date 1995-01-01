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    Ракицкий: «Зенит» не боялся играть, даже некоторое время доминировал над «Ювентусом»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Концентрация была, все было. Мы не боялись играть, даже некоторое время доминировали над соперником. У нас были моменты, у нас были эпизоды. Но это футбол, мы не забиваем, у них во втором тайме один момент – они забивают.

    Хорошая игра, динамичная. Думаю, всем понравилось то, как играл «Зенит» – никто не отбивался. Для нас это был праздник, мы хотели показать болельщикам, что можем показывать красивый футбол», – сказал Ракицкий.

    • «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
    • Победный гол был забит на 86-й минуте Деяном Кулушевски.
    • Итальянцы набрали 9 очков в 3 турах ЛЧ, россияне – 3 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1022

      DemSerg 39 минут назад

      ЩИТО? Кто над кем доминировал? Вот дятел... Походу Ракицкий игру не смотрел))

      0
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      Рейтинг: +8798

      playsh 57 минут назад

      Прекращай после драки кулаками махать,мастер,а то сам себе в глазень заедешь.
      Надо было на последних секундах штрафной забивать,героем стал бы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10878

      NewLife 59 минут назад

      Правильная оценка, но только в отношении той части игры, которая проходила без зюбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12545

      ilichkadr 1 час назад

      Ярослав, лучше бы ты промолчал. Футбол это не только красота, но и голы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      Cleaner 1 час назад

      Доминаторы блин...(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2592

      R_a_i_n 1 час назад

      Доминировал-доминировал, но не выдоминировал...

      2
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      Рейтинг: +4601

      polt 1 час назад

      Ловрен выглядел каким то опущенным, Дзюба с Азмуном ничего не смогли показать, про Ерохина вообще сказать нечего, и что в целом матч получился неплохим, заслуга остальных.

      2
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      Рейтинг: +1496

      Enter2006 1 час назад

      Прям как в скороговорке... Доминировал, доминировал, но не надоминировал.

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      Рейтинг: +12889

      Skull_Boy 1 час назад

      Интересно это в каком месте вы доминировали, если только у тебя в голове

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